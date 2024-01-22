Россия завершает внутренние процедуры для вступления в силу BEPS MLI по пяти налоговым соглашениям

Согласно обновленным данным ОЭСР, 17 января Россия представила обновленное уведомление, подтверждающее завершение внутренних процедур для вступления в силу Многосторонней конвенции (BEPS MLI) для охватываемых ею налоговых соглашений. Обновленное уведомление включает 5 охватываемых соглашений, в том числе с Арменией, Гонконгом, Мексикой, Румынией и Вьетнамом.

Такое уведомление требуется потому, что Россия сделала оговорку, что для вступления в силу Многосторонней конвенции необходимо предварительно депонировать такое уведомление.

Все услуги по этой теме:

Нужна консультация по российскому праву? Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами. Имя Некорректные данные Телефон Некорректные данные E-mail Некорректные данные Ваш вопрос (не обязательно) Обратиться Нажимая кнопку «Обратиться»,

Вы соглашаетесь на обработку персональных данных

в соответствии с условиями политики конфиденциальности или напишите нам в мессенджере

Положения Конвенции применяются в отношении 5 соглашений:

по налогам, удерживаемым у источника с сумм, выплачиваемых или зачисляемых нерезидентам, если событие, приводящее к возникновению таких налогов, происходит с 1 января 2025 года; и

по всем остальным налогам в отношении налоговых периодов с 1 января 2025 года.

Те же даты применяются для Мексики, Румынии и Вьетнама.

Для Армении MLI применяется с 1 января 2024 года по налогам, удерживаемым у источника, и с 16 августа 2024 года - по другим налогам.

Для Гонконга Конвенция применяется с первого дня налогового периода, начинающегося с 16 февраля 2024 по налогам у источника и с 16 августа 2024 года - по другим налогам.