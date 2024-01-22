Россия завершает внутренние процедуры для вступления в силу BEPS MLI по пяти налоговым соглашениям

Согласно обновленным данным ОЭСР, 17 января Россия представила обновленное уведомление, подтверждающее завершение внутренних процедур для вступления в силу Многосторонней конвенции (BEPS MLI) для охватываемых ею налоговых соглашений. Обновленное уведомление включает 5 охватываемых соглашений, в том числе с Арменией, Гонконгом, Мексикой, Румынией и Вьетнамом.
Такое уведомление требуется потому, что Россия сделала оговорку, что для вступления в силу Многосторонней конвенции необходимо предварительно депонировать такое уведомление.
Положения Конвенции применяются в отношении 5 соглашений:
Те же даты применяются для Мексики, Румынии и Вьетнама.
Для Армении MLI применяется с 1 января 2024 года по налогам, удерживаемым у источника, и с 16 августа 2024 года - по другим налогам.
Для Гонконга Конвенция применяется с первого дня налогового периода, начинающегося с 16 февраля 2024 по налогам у источника и с 16 августа 2024 года - по другим налогам.
По материалам Orbitax
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