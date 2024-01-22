News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
0

Россия завершает внутренние процедуры для вступления в силу BEPS MLI по пяти налоговым соглашениям

Согласно обновленным данным ОЭСР, 17 января Россия представила обновленное уведомление, подтверждающее завершение внутренних процедур для вступления в силу Многосторонней конвенции (BEPS MLI) для охватываемых ею налоговых соглашений. Обновленное уведомление включает 5 охватываемых соглашений, в том числе с Арменией, Гонконгом, Мексикой, Румынией и Вьетнамом.

Ольга Кутяева
Обсудить

Такое уведомление требуется потому, что Россия сделала оговорку, что для вступления в силу Многосторонней конвенции необходимо предварительно депонировать такое уведомление.

Все услуги по этой теме:

Положения Конвенции применяются в отношении 5 соглашений:

  • по налогам, удерживаемым у источника с сумм, выплачиваемых или зачисляемых нерезидентам, если событие, приводящее к возникновению таких налогов, происходит с 1 января 2025 года; и
  • по всем остальным налогам в отношении налоговых периодов с 1 января 2025 года.

Те же даты применяются для Мексики, Румынии и Вьетнама.

Для Армении MLI применяется с 1 января 2024 года по налогам, удерживаемым у источника, и с 16 августа 2024 года - по другим налогам.

Для Гонконга Конвенция применяется с первого дня налогового периода, начинающегося с 16 февраля 2024 по налогам у источника и с 16 августа 2024 года - по другим налогам.

По материалам Orbitax

#MLI#Россия
Обсудить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#MLI#Россия