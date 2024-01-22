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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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ОАЭ объявляют о новом разрешении для работы частным учителем

18 декабря 2023 года Министерство образования (МО) ОАЭ и Министерство человеческих ресурсов и эмиратизации (MoHRE) объявили о введении нового разрешения на работу частным учителем.

Ксения Шилкина
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Данное разрешение направлено на регулирование сектора образования и предоставление руководящих принципов для частных уроков, проводимых за пределами учебных заведений.

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Министр здравоохранения, добавил, что разрешение также направлено на поощрение новых специализаций и профессий, которые будут практиковаться в рамках организованной правовой базы.

Разрешение на работу частным учителем, разработанное совместно МО и Министерством здравоохранения, будет действительно в течение двух лет, а заявителям для получения разрешения не потребуется платить никаких сборов.

Лица, предоставляющие частные репетиторские услуги без таких разрешений, будут подлежать штрафам, указанным в статье 63 Федерального декрета-закона № (33) от 2021 года «Положение о трудовых отношениях» и изменения к нему, а также исполнительных постановлениях, решениях, регулирующие их, и всем действующем законодательстве ОАЭ.

По материалам ey.com

#законодательство#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#законодательство#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)