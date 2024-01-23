ОЭСР считает, что юрисдикции «инвестиционные центры» получат наибольшую выгоду от глобального минимального налога

Так называемые «инвестиционные центры» получат наибольший прирост поступлений от корпоративного налога в результате введения 15%-го глобального минимального налога для крупных многонациональных предприятий (МНП), считает ОЭСР.

По данным организации, налог в рамках Компонента 2 сможет сократить глобальную прибыль, облагаемую низким налогом, с 36% от всей прибыли в мире примерно до 7%, после того как будут учтены сокращение практики переноса прибыли и применение дополнительных налогов. Это означает сокращение примерно на 80%. Оставшаяся часть прибыли, не облагаемой налогом, в основном отражает влияние исключения доходов по существу, которое затрагивает все группы населения, но в основном сосредоточено в инвестиционных центрах.

Ожидается, что введение глобального минимального налога вдвое сократит перенос прибыли, поскольку у МНП сильно снизится стимул к таким переносам. По прогнозам ОЭСР, поступления от корпоративного подоходного налога увеличатся на 155-192 млрд USD в год, причем треть этих доходов будет получена за счет сокращения переноса прибыли.

Широкий разброс прироста доходов по юрисдикциям объясняется тем, что в юрисдикциях с высоким уровнем налогообложения все еще существует значительная прибыль, облагаемая низким налогом, в основном благодаря специальным налоговым льготам, таким как налоговые каникулы и патентные ячейки. Этот вывод был сделан на основе анализа финансовых отчетов по каждой стране.

В число стран, которые получат льготы, входят Бермуды, БВО, Гернси, Ирландия, Джерси, Люксембург, Нидерланды, Сингапур и Швейцария. При этом ОЭСР отмечает, что различия в налогообложении между юрисдикциями, как ожидается, уменьшатся.

Кроме того, ОЭСР указывает, что доходы отдельных юрисдикций будут зависеть от их решений по внедрению правил. Те, кто не применяет правила, будут лишены доходов, которые в противном случае могли бы им достаться, говорится в докладе, хотя в то же время признается, что «существует высокая степень неопределенности в отношении масштабов этих доходов».