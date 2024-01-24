Португалия объясняет изменения НДС как часть бюджета на 2024 год

Налоговый орган Португалии выпустил циркулярное письмо 25018/2024 от 10 января 2024 г., содержащее обзор изменений НДС, внесенных Законом о бюджете на 2024 г. (Закон № 82/2023).

В Португалии были внесены изменения в порядок обложения НДС некоторых товаров, в том числе уроков по школьным или высшим учебным предметам, проводимых в репетиторских центрах.

Хотя ранее указывалось, что предоставление таких уроков облагаются сниженной ставкой НДС в размере 6%, в циркулярном письме уточняется, что такие поставки освобождены от НДС.

Циркулярное письмо 25018/2024 также предусматривает, что поставки продуктов питания и напитков, за исключением алкогольных и безалкогольных напитков, облагаются промежуточной ставкой НДС в размере 13% (алкогольные и безалкогольные напитки облагаются стандартной ставкой 23%).

Применение промежуточной ставки дополнительно разъясняется в циркулярном письме 25019/2024 от 17 января 2024 года в случаях, когда поставка продуктов питания и напитков включает алкогольные и безалкогольные напитки по единой цене. В этом случае цена, соответствующая услуге, на которую распространяется промежуточный тариф, и цена, соответствующая услуге, на которую распространяется стандартный тариф (алкогольные и безалкогольные напитки), должны быть указаны отдельно для применения промежуточного и стандартного тарифа.

Если указана единая цена без разбивки, стандартная ставка применяется к общей цене.