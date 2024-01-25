Панама подписала соглашение об обмене информацией с ЕС

Панама подписала соглашение о судебном сотрудничестве с Евроюстом Европейского Cоюза, обязуясь ускорить выполнение запросов о помощи в расследовании организованной преступности.

Евроюст - агентство ЕС по сотрудничеству в области уголовного правосудия, связанное с 70 юрисдикциями по всему миру. Панама стала первой латиноамериканской страной, подписавшей подобное соглашение с Евроюстом. Соглашение обязывает Панаму осуществлять широкий обмен информацией для использования органами ЕС, включая Европейский Центральный Банк (ECB), Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) и Агентство Европейского Союза по сотрудничеству с правоохранительными органами (Europol).

Рабочее соглашение позволяет обмениваться правовой, стратегической и технической информацией, включая «информацию, касающуюся материального и процессуального уголовного законодательства и практики, практических трудностей, передового опыта и извлеченных уроков в области судебного сотрудничества по уголовным делам». Соглашение направлено на поощрение судебного сотрудничества между Панамой и государствами-членами ЕС в борьбе с организованной преступностью.

Информация, которой обмениваются в рамках соглашения, не может быть использована в иных целях, чем те, для которых она была предоставлена, за исключением случаев, когда на это получено предварительное разрешение Панамы. Кроме того, она не может быть передана третьим лицам, кроме тех, которые оговорены в соглашении, без предварительного письменного согласия.

Соглашение было подписано 12 января 2024 года и вступило в силу на следующий день.