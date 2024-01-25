Мальдивы обновляют приемлемые виды деятельности и минимальные инвестиции для специальных экономических зон

Министерство экономического развития и торговли Мальдив опубликовало указ президента о минимальном пороге инвестиций 2023/15, который первоначально был издан 17 декабря 2023 года.
Указ президента обновляет виды приемлемой деятельности и минимальную сумму инвестиций для получения льгот и преимуществ от специальной экономической зоны.
Согласно Указу, к числу приемлемых видов деятельности относятся:
Минимальная сумма инвестиций составляет 100 миллионов долларов США.
По материалам orbitax.com
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