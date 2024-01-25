News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
1

Мальдивы обновляют приемлемые виды деятельности и минимальные инвестиции для специальных экономических зон

Министерство экономического развития и торговли Мальдив опубликовало указ президента о минимальном пороге инвестиций 2023/15, который первоначально был издан 17 декабря 2023 года.

Ксения Шилкина
Обсудить

Указ президента обновляет виды приемлемой деятельности и минимальную сумму инвестиций для получения льгот и преимуществ от специальной экономической зоны.

Все услуги по этой теме:
Получить консультацию по международному налогообложению.
Подробнее

Согласно Указу, к числу приемлемых видов деятельности относятся:

  • Экспортно-ориентированная производственная деятельность;
  • Перевалочные порты, международная логистика, порты, аэропорты, услуги по перевалке, бункеровке и стыковке;
  • Университеты, больницы третичного уровня, специализированные больницы и научно-исследовательские центры мирового класса;
  • Парки информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) мирового класса и объекты, связанные с ИКТ;
  • Международные финансовые услуги и международные торговые центры;
  • Возобновляемая энергия;
  • Внедрение новых для Мальдив технологий;
  • Продовольственная безопасность; и
  • Газоразведочная деятельность.

Минимальная сумма инвестиций составляет 100 миллионов долларов США.

По материалам orbitax.com

#Мальдивы#налоговые льготы
Обсудить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#Мальдивы#налоговые льготы