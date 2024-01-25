Мальдивы обновляют приемлемые виды деятельности и минимальные инвестиции для специальных экономических зон

Министерство экономического развития и торговли Мальдив опубликовало указ президента о минимальном пороге инвестиций 2023/15, который первоначально был издан 17 декабря 2023 года.

Указ президента обновляет виды приемлемой деятельности и минимальную сумму инвестиций для получения льгот и преимуществ от специальной экономической зоны.

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Согласно Указу, к числу приемлемых видов деятельности относятся:

Экспортно-ориентированная производственная деятельность;

Перевалочные порты, международная логистика, порты, аэропорты, услуги по перевалке, бункеровке и стыковке;

Университеты, больницы третичного уровня, специализированные больницы и научно-исследовательские центры мирового класса;

Парки информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) мирового класса и объекты, связанные с ИКТ;

Международные финансовые услуги и международные торговые центры;

Возобновляемая энергия;

Внедрение новых для Мальдив технологий;

Продовольственная безопасность; и

Газоразведочная деятельность.

Минимальная сумма инвестиций составляет 100 миллионов долларов США.