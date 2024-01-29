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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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Первые меры закона об экономических преступлениях в Великобритании вступят в силу в марте 2024 года

Первый набор мер, предусмотренных Законом Великобритании об экономической преступности и корпоративной прозрачности (Economic Crime and Corporate Transparency Act), который получил королевскую санк

Ольга Кутяева
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Первоначальные меры будут включать в себя более широкие полномочия по запросу информации и подтверждений, а также усиление проверки названий компаний. Они также предоставят полномочия по актуализации реестра зарубежных компаний Великобритании, используя сопоставление данных для выявления и удаления неточной информации. Эти меры позволят обмениваться данными с другими государственными ведомствами и правоохранительными органами, если есть основания полагать, что компания может осуществлять незаконную деятельность или содействовать таковой. Реестр будет снабжен комментариями (FAQ).

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Компании больше не смогут использовать абонентский ящик в качестве адреса зарегистрированного офиса и должны будут зарегистрировать «подходящий» электронный адрес компании. Также будут ужесточены проверки названий компаний. Регистратор будет иметь право отклонять любые названия, которые, по его мнению, способствуют преступности или предполагают связь с иностранными правительствами или международными организациями, а также названия, содержащие компьютерный код.

При регистрации каждая компания должна будет подтвердить, что она создается с законной целью. Каждый год после регистрации компания должна заявлять, что ее будущая деятельность будет законной.

Проверка личности и другие новые полномочия будут введены позже последующими приказами.

Дата введения в действие в марте 2024 года пока предварительная и зависит от того, насколько необходимые подзаконные акты будут приняты парламентом.

По материалам STEP

#Великобритания
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Ольга Кутяева (подробнее)
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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