Министерство финансов РФ пояснило, как будут применяться льготы в соответствии с приостановленными СОИДН

Министерство финансов России недавно выпустило Инструктивное письмо № 03-08-05/126139 о продолжении применения льгот в соответствии с приостановленными российскими налоговыми соглашениями.
В частности, в письме речь идет о выплате роялти получателю в США. Как сообщалось ранее, Россия Указом №585 от 8 августа 2023 года приостановила действие ряда положений своих налоговых соглашений с 38 "недружественными" странами, в том числе с США, что впоследствии было преобразовано в закон Законом №598-ФЗ от 19 декабря 2023. Среди прочего, это включает приостановку действия статей соглашения, предусматривающих льготный режим налогообложения у источника выплаты.
В рекомендательном письме поясняется, что, хотя в целом это будет означать, что внутренние правила (и ставки) удерживаемого налога будут применяться к затронутым платежам в соответствующие страны, льготы были предоставлены в соответствии со статьей 310 Налогового кодекса России. Изменениями, предусмотренными Законом от 27 ноября 2023 года № 539-ФЗ, установлено, что при уплате роялти по договорам/контрактам, заключенным до 8 августа 2023 года, освобождение от уплаты роялти по-прежнему может применяться, если:
Льготный режим в отношении приостановленных договоров применяется до 31 декабря 2025 года.
В соответствии с Законом № 539-ФЗ к различным видам доходов, которые были освобождены от налога в соответствии с приостановленным соглашением и которые могут продолжать пользоваться освобождением до 31 декабря 2025 года, относятся следующие, при условии, что российский плательщик и иностранный получатель не связаны между собой стороны:
Кроме того, предусматривается, что если вышеуказанные процентные доходы, доходы от лизинга самолетов и роялти/доходы от интеллектуальной собственности подпадали под сниженные ставки налога у источника в соответствии с приостановленным соглашением, то пониженные ставки будут продолжать применяться до 31 декабря 2025 года при условии соблюдения тех же общих правил. Это не предусмотрено в отношении доходов от продажи морских судов, доходов от международных перевозок, а также в отношении сдачи в аренду или субаренду морских судов.
По материалам orbitax.com
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