Министерство финансов РФ пояснило, как будут применяться льготы в соответствии с приостановленными СОИДН

Министерство финансов России недавно выпустило Инструктивное письмо № 03-08-05/126139 о продолжении применения льгот в соответствии с приостановленными российскими налоговыми соглашениями.

В частности, в письме речь идет о выплате роялти получателю в США. Как сообщалось ранее, Россия Указом №585 от 8 августа 2023 года приостановила действие ряда положений своих налоговых соглашений с 38 "недружественными" странами, в том числе с США, что впоследствии было преобразовано в закон Законом №598-ФЗ от 19 декабря 2023. Среди прочего, это включает приостановку действия статей соглашения, предусматривающих льготный режим налогообложения у источника выплаты.

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В рекомендательном письме поясняется, что, хотя в целом это будет означать, что внутренние правила (и ставки) удерживаемого налога будут применяться к затронутым платежам в соответствующие страны, льготы были предоставлены в соответствии со статьей 310 Налогового кодекса России. Изменениями, предусмотренными Законом от 27 ноября 2023 года № 539-ФЗ, установлено, что при уплате роялти по договорам/контрактам, заключенным до 8 августа 2023 года, освобождение от уплаты роялти по-прежнему может применяться, если:

доходы от роялти не облагались налогом в России согласно соответствующему налоговому соглашению до принятия Указа № 585 (8 августа 2023 г.);

российская организация-резидент, выплачивающая роялти, и иностранная организация, получающая доход, не являются связанными сторонами в соответствии со статьей 105.1 Налогового кодекса; и

иностранная организация предоставила российскому налоговому агенту необходимые подтверждения, предусмотренные пунктом 1 статьи 312 НК РФ.

Льготный режим в отношении приостановленных договоров применяется до 31 декабря 2025 года.

В соответствии с Законом № 539-ФЗ к различным видам доходов, которые были освобождены от налога в соответствии с приостановленным соглашением и которые могут продолжать пользоваться освобождением до 31 декабря 2025 года, относятся следующие, при условии, что российский плательщик и иностранный получатель не связаны между собой стороны:

Процентные доходы, выплаченные иностранным экспортно-кредитным агентствам и иностранным банкам по договорам, заключенным до издания Указа № 585;

Доходы от аренды (лизинга) воздушных судов по договорам, заключенным с иностранными организациями до 5 марта 2022 года в отношении воздушных судов, зарегистрированных или подлежащих регистрации в Госреестре гражданских воздушных судов России, с оговоркой, что в случае изменения условий после Указа № 585 было издано, освобождение будет распространяться на сумму арендного дохода, не превышающую сумму, определенную в соответствии с договорами аренды, действовавшими до издания Указа;

Доходы от использования и (или) предоставления прав на использование аудиовизуальных произведений и иной интеллектуальной собственности и средств индивидуализации (роялти) на телеканалах при эфирном, спутниковом, кабельном и (или) ином распространении таких телеканалов;

Доходы от использования и (или) предоставления права использования авторских и (или) смежных прав на любое произведение литературы, искусства или науки, а также на любой патент, рисунок, модель, схему, секретную формулу, технологию или информацию, касающуюся промышленный, коммерческий или научный опыт (ноу-хау);

Доходы от продажи морских судов, зарегистрированных в Российском международном реестре судов и находящихся на территории России;

Доходы от международных перевозок по договорам, заключенным до выхода Указа № 585; и

Доходы от аренды или субаренды морских судов по договорам, заключенным до выхода Указа №585.

Кроме того, предусматривается, что если вышеуказанные процентные доходы, доходы от лизинга самолетов и роялти/доходы от интеллектуальной собственности подпадали под сниженные ставки налога у источника в соответствии с приостановленным соглашением, то пониженные ставки будут продолжать применяться до 31 декабря 2025 года при условии соблюдения тех же общих правил. Это не предусмотрено в отношении доходов от продажи морских судов, доходов от международных перевозок, а также в отношении сдачи в аренду или субаренду морских судов.