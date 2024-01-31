Парламент Дании утвердил поправки к списку не сотрудничающих налоговых юрисдикций

25 января 2024 года датский парламент одобрил законопроект L 92, который вносит поправки в список юрисдикций, на которые распространяются защитные меры для юрисдикций, отказывающихся от сотрудничества.

Защитные меры включают ограничение на вычет выплат в не сотрудничающие юрисдикции, а также увеличение налога у источника в размере 44% на выплаты дивидендов в не сотрудничающие юрисдикции.

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Защитные меры также применяются в тех случаях, когда выплаты производятся лицам, не являющимся бенефициарным владельцем, и передаются получателю в зарегистрированной юрисдикции.

Список юрисдикций, не сотрудничающих в Дании в отношении защитных мер, основан на списке юрисдикций, не сотрудничающих с ЕС. Учитывая пересмотренный список ЕС, принятый в октябре 2023 года, Антигуа и Барбуда, Белиз и Сейшельские острова добавлены в список Дании, а Коста-Рика, БВО и Маршалловы острова исключены. Поправки к списку Дании вступят в силу 1 февраля 2024 года.

Обращаем внимание, что в ноябре 2023 года был издан указ, устанавливающий дату вступления в силу 1 января 2024 года для добавления России в список юрисдикций Дании, на которые распространяются защитные меры для юрисдикций, отказывающихся сотрудничать.