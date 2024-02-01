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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Федеральная налоговая служба ОАЭ представляет рекомендации по налоговым группам

8 января 2024 года Федеральное налоговое управление ОАЭ (FTA) опубликовало Руководство по корпоративному налогу для налоговых групп — CTGTGR1.

Ксения Шилкина
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Настоящее руководство предназначено для предоставления общих рекомендаций налогоплательщикам и помощи им в понимании налогообложения двух или более юридических лиц-резидентов, образующих налоговую группу.

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После формирования Налоговой группы юридические лица-резиденты, входящие в состав Налоговой группы, рассматриваются как единое налогообязанное лицо, и, следовательно, налогооблагаемый доход должен рассчитываться на консолидированной основе для всей Налоговой группы. В результате в FTA необходимо подать только одну налоговую декларацию по налоговой группе.

Данное руководство предоставляет читателям обзор:

  • что такое налоговая группа;
  • кто имеет право создавать или быть членом налоговой группы;
  • когда может быть создана Налоговая группа и когда она прекращает свое существование;
  • как определяется налогооблагаемый доход налоговой группы; и
  • соответствующие требования к налоговой группе.

Налоговые группы являются необязательным режимом, и формируются только в том случае, если юридические лица-резиденты, отвечающие соответствующим условиям, подают заявку на ее создание и это одобрено FTA. Таким образом, концепция налоговой группы не будет применяться к каждому налогоплательщику.

Настоящее руководство не охватывает концепцию соответствующей группы для целей статьи 26 Закона о корпоративном налоге (в соответствии с которой активы и обязательства могут передаваться между членами соответствующей группы на основе принципа отсутствия прибылей и убытков для целей корпоративного налога), за исключением случаев, когда это положение взаимодействует с правилами, касающимися Налоговых групп.

По материалам orbitax.com

#законодательство#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)
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Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#законодательство#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)