Федеральная налоговая служба ОАЭ представляет рекомендации по налоговым группам

8 января 2024 года Федеральное налоговое управление ОАЭ (FTA) опубликовало Руководство по корпоративному налогу для налоговых групп — CTGTGR1.

Настоящее руководство предназначено для предоставления общих рекомендаций налогоплательщикам и помощи им в понимании налогообложения двух или более юридических лиц-резидентов, образующих налоговую группу.

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После формирования Налоговой группы юридические лица-резиденты, входящие в состав Налоговой группы, рассматриваются как единое налогообязанное лицо, и, следовательно, налогооблагаемый доход должен рассчитываться на консолидированной основе для всей Налоговой группы. В результате в FTA необходимо подать только одну налоговую декларацию по налоговой группе.

Данное руководство предоставляет читателям обзор:

что такое налоговая группа;

кто имеет право создавать или быть членом налоговой группы;

когда может быть создана Налоговая группа и когда она прекращает свое существование;

как определяется налогооблагаемый доход налоговой группы; и

соответствующие требования к налоговой группе.

Налоговые группы являются необязательным режимом, и формируются только в том случае, если юридические лица-резиденты, отвечающие соответствующим условиям, подают заявку на ее создание и это одобрено FTA. Таким образом, концепция налоговой группы не будет применяться к каждому налогоплательщику.

Настоящее руководство не охватывает концепцию соответствующей группы для целей статьи 26 Закона о корпоративном налоге (в соответствии с которой активы и обязательства могут передаваться между членами соответствующей группы на основе принципа отсутствия прибылей и убытков для целей корпоративного налога), за исключением случаев, когда это положение взаимодействует с правилами, касающимися Налоговых групп.