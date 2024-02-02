Мальта запускает новый ускоренный путь иммиграции для высококвалифицированных граждан третьих стран

В январе 2024 года Мальта запустила Инициативу для специалистов (SEI), которая предоставляет альтернативный путь иммиграции высококвалифицированным гражданам третьих стран.

Ускоренный путь иммиграции также доступен гражданам третьих стран со специальными техническими знаниями, которые не соответствуют квалификационным требованиям в рамках существующей Инициативы для ключевых сотрудников (KEI) схема ускоренной процедуры.

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Маршрут SEI доступен гражданам третьих стран, годовой доход которых составляет 25 000 евро (около 27 190 долларов США). Требование к годовому доходу для заявителей KEI составляет 35 000 евро (около 38 066 долларов США).

Помимо соответствия требованиям к доходу, заявители должны иметь трудовой договор с мальтийской компанией и либо соответствующую степень бакалавра MQF Level 6 или выше, либо не менее трех лет опыта работы в своей области.