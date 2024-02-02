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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Мальта запускает новый ускоренный путь иммиграции для высококвалифицированных граждан третьих стран

В январе 2024 года Мальта запустила Инициативу для специалистов (SEI), которая предоставляет альтернативный путь иммиграции высококвалифицированным гражданам третьих стран.

Ксения Шилкина
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Ускоренный путь иммиграции также доступен гражданам третьих стран со специальными техническими знаниями, которые не соответствуют квалификационным требованиям в рамках существующей Инициативы для ключевых сотрудников (KEI) схема ускоренной процедуры.

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Маршрут SEI доступен гражданам третьих стран, годовой доход которых составляет 25 000 евро (около 27 190 долларов США). Требование к годовому доходу для заявителей KEI составляет 35 000 евро (около 38 066 долларов США).

Помимо соответствия требованиям к доходу, заявители должны иметь трудовой договор с мальтийской компанией и либо соответствующую степень бакалавра MQF Level 6 или выше, либо не менее трех лет опыта работы в своей области.

По материалам ey.com

#Иммиграция#Мальта
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Иммиграция#Мальта