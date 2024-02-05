Правительство Индонезии смягчило правила выдачи золотых виз для зарубежных инвесторов

Генеральный директор иммиграционной службы Индонезии Сильми Карим заявил, что для инвесторов, особенно зарубежных компаний, желающих вложить средства в новую столицу Нусантара (Nusantara, IKN), были смягчены требования к получению золотых виз.

Требования к зарубежным компаниям, которые хотят инвестировать в IKN, были понижены с минимальных инвестиций в размере 25 000 000 USD до 5 000 000 USD на срок пребывания в стране 5 лет. Для пребывания в стране в течение 10 лет эта сумма снижена с 50 000 000 USD до 10 000 000 USD.

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Кроме того, зарубежные компании, которые захотят открыть дочерние компании или свои филиалы в новой столице, будут освобождены от требований к оборотам (стоимости продаж) их материнских компаний.

Заявление на получение визы вместе с соответствующими документами кандидаты могут подать онлайн.

В январе 2024 года уже были выданы 62 золотые визы.