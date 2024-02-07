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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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ФАТФ сообщает о прогрессе в области AML для Сент-Люсии

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) вновь оценила Сент-Люсию как соответствующую или в значительной степени соответствующую 20 рекомендациям, по которым она ранее частично соответствовала или не соответствовала.

Ольга Кутяева
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После публикации результатов отчета о взаимной оценке в январе 2021 года юрисдикция была включена в расширенный процесс последующих действий ФАТФ из-за большого количества несоответствующих рейтингов и низкого уровня эффективности правоприменения.

Однако с тех пор был достигнут значительный прогресс. Рейтинг страны был повышен до уровня полного соответствия рекомендациям ФАТФ 1, 2, 5, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 27, 29 и 34. Рейтинг в значительной степени соответствует рекомендациям 3, 10, 14, 22, 35, 37 и 40. В целом, страна полностью или в значительной степени соответствует 30 из 40 рекомендаций ФАТФ.

Частично соблюдены только две рекомендации. Одна из них - Рекомендация 38, касающаяся полномочий по конфискации доходов от отмывания денег по запросу иностранного государства без необходимости вынесения обвинительного приговора.

Другая рекомендация - Рекомендация 15, касающаяся надзора за новыми технологиями, в частности за виртуальными активами. В последние годы в текст этой рекомендации вносились изменения по мере развития технологий, и многие юрисдикции не успевают за ними.

Сент-Люсия будет находиться под усиленным наблюдением ФАТФ как минимум до ноября 2024 года, когда должен быть представлен ее следующий отчет.

По материалам STEP

#Сент Люсия#ФАТФ (FATF)
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Ольга Кутяева (подробнее)
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+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Сент Люсия#ФАТФ (FATF)