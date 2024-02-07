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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Испания вносит изменения в формы деклараций по самооценке

Налоговое агентство Испании объявило о публикации Приказа HAC/56/2024 в Официальном вестнике 31 января 2024 года.

Ксения Шилкина
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Приказ изменяет следующие формы самооценки (modelos):

Форма 123. Удержания и платежи в счет НДФЛ, корпоративного налога и налога на доходы нерезидентов (постоянные учреждения). Определенные доходы от ликвидного капитала или определенный доход.

Форма 210. Подоходный налог нерезидента без постоянного учреждения.

Форма 211. Налог на прибыль нерезидентов. Удержание при покупке недвижимости у нерезидентов без постоянного представительства.

Форма 213. Специальный налог на недвижимое имущество организаций-нерезидентов.

Форма 216. Налог на прибыль нерезидентов. Доходы, полученные без посредничества постоянного представительства. Удержания и оплата по счету.

Приказ также вносит изменения в следующие информационные заявления:

Форма 193. Удержания и отчисления в счет НДФЛ по удельным доходам от ликвидного капитала. Удержания из корпоративного налога и налога на постоянные представительства с определенных доходов. Годовое резюме.

Форма 296. Информационная налоговая декларация. Удержания и доходы по подоходному налогу с населения для нерезидентов (без постоянного места жительства) Годовой обзор.

По материалам orbitax.com

#декларация#Испания
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#декларация#Испания