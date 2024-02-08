Обеспечение доставки денежных переводов в евро в течение 10 секунд

7 февраля депутаты Европарламента приняли новые правила, которые обеспечат мгновенное поступление переведенных средств на банковские счета розничных клиентов и компаний по всему ЕС.

Новые правила направлены на то, чтобы розничным клиентам и компаниям (особенно малым и средним) не приходилось ждать своих денег, а также на повышение безопасности переводов. Банки и иные поставщики платежных услуг (Payment service providers, PSP) должны будут обеспечивать доступность кредитных переводов и их немедленную обработку. Текст, согласованный со странами-членами ЕС, обновляет действующие правила Единой зоны европлатежей (Single Euro Payments Area, SEPA).

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Мгновенный безналичный перевод должен быть выполнен независимо от дня и часа, а средства должны поступить на счет в течение 10 секунд. Плательщика также следует проинформировать в течение 10 секунд о поступлении средств.

Государства-члены ЕС, валютой которых не является евро, также должны будут применять данные правила, если счета предлагают регулярные операции в евро. Для таких счетов в нерабочее время будет сделано специальное отступление от требования осуществлять платеж в течение 10 секунд, учитывая возможные опасения по поводу доступа к ликвидности в евро. Для гарантии безопасности PSP должны иметь надежные и современные средства по выявлению и предотвращению мошенничества для избежания зачисления мгновенных переводов на неправильный счет (мошенничество или ошибка). С этой целью работающие в ЕС PSP должны незамедлительно и без каких-либо дополнительных сборов предоставлять услугу проверки личности получателя.

В качестве дополнительной меры защиты от мошенничества поставщики платежных услуг должны позволить своим клиентам устанавливать максимальную сумму для мгновенных безналичных переводов в евро, которую можно будет легко изменить перед следующим переводом.

Если PSP не выполняют свои обязанности по предотвращению мошенничества и это приводит к финансовому ущербу, клиент может потребовать компенсации от поставщика услуг. Кроме того, PSP, предлагающие мгновенные кредитные переводы, должны проверять, не попадают ли их клиенты под санкции или другие ограничительные меры, связанные с AML. Тарифы, применяемые PSP в отношении операций мгновенного безналичного перевода в евро, не могут быть выше тарифов, применяемых в отношении «не мгновенных» операций кредитного перевода в евро.

Новые правила вступают в силу через 20 дней после публикации в Официальном журнале ЕС. Государствам-членам ЕС будет предоставлено 12 месяцев на принятие правил.