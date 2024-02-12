Египет планирует принять новый закон о налоге на прибыль

Несмотря на то, что подробностей пока мало, ключевые моменты нового закона включают в себя:
упор на упрощение и администрирование;
сохранение изменений в налоговом законодательстве, введенных в 2023 году;
увеличение порога дохода для подачи основного и местного файлов до 8 000 000 EGP, а также отделение аудита трансфертного ценообразования от обычного корпоративного налогового аудита;
установление срока, в течение которого налоговый орган должен выдать возмещение НДС после правильно поданного запроса на возмещение, а также правило, согласно которому возмещение не будет производиться, если запросы не поданы в электронном виде и не содержат ссылки на выставленные электронные счета-фактуры.
Дополнительная информация о пересмотренном Законе о налоге на прибыль будет опубликована позже.