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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Египет планирует принять новый закон о налоге на прибыль

Помощник министра финансов Египта по налоговой политике и реформам Рами Юссеф сообщил, что Правительство планирует выпустить новую пересмотренную версию Закона о налоге на прибыль.

Ольга Кутяева
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Несмотря на то, что подробностей пока мало, ключевые моменты нового закона включают в себя:

  • упор на упрощение и администрирование;
  • сохранение изменений в налоговом законодательстве, введенных в 2023 году;
  • увеличение порога дохода для подачи основного и местного файлов до 8 000 000 EGP, а также отделение аудита трансфертного ценообразования от обычного корпоративного налогового аудита;
  • установление срока, в течение которого налоговый орган должен выдать возмещение НДС после правильно поданного запроса на возмещение, а также правило, согласно которому возмещение не будет производиться, если запросы не поданы в электронном виде и не содержат ссылки на выставленные электронные счета-фактуры.

Дополнительная информация о пересмотренном Законе о налоге на прибыль будет опубликована позже.

По материалам Orbitax

#Египет#налог на прибыль
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Ольга Кутяева (подробнее)
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+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Египет#налог на прибыль