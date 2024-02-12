Египет планирует принять новый закон о налоге на прибыль

Помощник министра финансов Египта по налоговой политике и реформам Рами Юссеф сообщил, что Правительство планирует выпустить новую пересмотренную версию Закона о налоге на прибыль.

Несмотря на то, что подробностей пока мало, ключевые моменты нового закона включают в себя:

упор на упрощение и администрирование;

сохранение изменений в налоговом законодательстве, введенных в 2023 году;

увеличение порога дохода для подачи основного и местного файлов до 8 000 000 EGP, а также отделение аудита трансфертного ценообразования от обычного корпоративного налогового аудита;

установление срока, в течение которого налоговый орган должен выдать возмещение НДС после правильно поданного запроса на возмещение, а также правило, согласно которому возмещение не будет производиться, если запросы не поданы в электронном виде и не содержат ссылки на выставленные электронные счета-фактуры.

Дополнительная информация о пересмотренном Законе о налоге на прибыль будет опубликована позже.