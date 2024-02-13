Джерси проводит консультации по изменениям в правилах CRS и FATCA

Джерси начал консультации по предлагаемым изменениям в правила автоматического обмена налоговой информацией (AEOI) в соответствии с Общим стандартом отчетности ОЭСР (CRS) и Законом США о соблюдении налогового законодательства в отношении финансовых счетов (FATCA).

Изменения призваны привести законодательную базу Джерси в отношении CRS в соответствие с глобальными ожиданиями, устранив некоторые области потенциальной Регламент FATCA, где это необходимо.

По словам ответственного министра Яна Горста, текущий раунд обзора внедрения CRS на Джерси выявил некоторые незначительные потенциальные недостатки во внутреннем законодательстве юрисдикции. Один из них касается обязательств организаций без статуса юридического лица, таких как трасты, и применения к ним штрафных санкций.

Согласно действующим правилам AEOI, некоторые виды соглашений организаций без статуса юридического лица классифицируются как самостоятельные организации, и обязательства налагаются на них на этой основе. Это может привести к путанице в вопросе о том, кто должен выполнять обязательства по соглашению или платить любые штрафы, налагаемые за несоблюдение. Поэтому предлагается включить новое положение, разъясняющее, что в случае, когда обязательство или штраф налагается на организацию без статуса юридического лица: обязательство или штраф налагается на каждого доверительного собственника траста на солидарной основе, «ответственного партнера» партнерства или секретаря компании с ограниченной ответственностью. Дополнительное положение разъясняет, что эти положения не препятствуют взысканию любого наложенного штрафа из активов соответствующего соглашения.

Среди других рассматриваемых вопросов - наделение Налогового управления Джерси полномочиями на доступ в помещения финансового учреждения или траста с документами доверительного собственника, если доверительный собственник не является профессиональным доверительным собственником и у него может не быть рабочих помещений, в которых Налоговое управление Джерси могло бы изучить документы траста для подтверждения соответствия стандарту AEOI.

Еще одна поправка касается сферы действия правила об избежании уклонения. В настоящее время руководство, по-видимому, ограничивает его действие мерами, принимаемыми лицом для избежания обязательств, налагаемых на него нормативными актами. Правительство хочет снять это ограничение, чтобы правило можно было применять в тех случаях, когда лицо, заключающее соглашение об избежании, не является лицом, которое само имеет какие-либо обязательства в соответствии с положениями CRS.

Изменения также будут направлены на решение проблем отрасли, связанных с тем, как налагаются определенные штрафы в соответствии с положениями CRS и FATCA. В настоящее время ни один из сводов правил не предусматривает штраф за несвоевременную подачу декларации, и используется более общий режим штрафов. В документе учтены опасения отрасли по этому поводу путем введения нового отдельного штрафа за несвоевременную подачу декларации и внесения изменений в существующий режим штрафов, позволяющих контролеру по собственному усмотрению определять размер штрафа.

В консультационном предложении не предусмотрены изменения в CRS, одобренные ОЭСР и G20 в 2023 году в отношении системы отчетности по криптоактивам, которые должны вступить в силу с 2026 года. Правительство планирует провести консультации по внедрению этих правил позднее в 2024 году, а затем представить необходимое законодательство в 2025 году.

Консультации открыты до 18 марта 2024 года.