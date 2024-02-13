Льготы для пенсионеров

К сожалению, многие граждане не используют причитающиеся им льготы, в большинстве случаев, только из-за незнания своих прав. Поэтому, сегодня предлагаем затронут актуальную тему и внести ясность по возможным льготам для пенсионеров.
Для жилой недвижимости, как например, квартира, гараж либо хозяйственная постройка площадью не более 50 м2. Но важно уточнить, что освобождается от уплаты налога всего лишь один объект каждого типа.
Устанавливается лимит в 6 соток для каждого земельного участка. Если размер участка не превышает 6 соток, то налог не обязателен. В случае превышения размера участка, облагается налогом только разница.
При покупке жилья после выхода на пенсию и неиспользованном праве на вычет, предусмотрена возможность возврата НДФЛ за три предшествующих года. Например, если приобретение жилья и выход на пенсию произошли в 2024 году, таким образом, налог можно вернуть за 2021, 2022 и 2023 годы при подаче декларации.
Для незанятых пенсионеров, проживающих в районах Крайнего Севера или аналогичных местностях. Важно уточнить, что оформление осуществляется через Госуслуги.
Работающие пенсионеры могут каждый год брать до 14 календарных дней отпуска за свой счет. В случае наличия инвалидности, период может быть продлен до 60 дней.
Трудоустроенные пенсионеры имеют право запрашивать у своего работодателя 2 дня ежегодно для прохождения диспансеризации в медицинском учреждении. Эти дни признаются выходными и оплачиваются.
Скидка составляет 50% после достижения возраста 70 лет и 100% — после 80 лет. Применяется в случае, если пенсионер не работает, проживает один или совместно с незанятыми пенсионерами или инвалидами I и II группы.
По материалам: телеграмм канала Госуслуги
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