Льготы для пенсионеров

К сожалению, многие граждане не используют причитающиеся им льготы, в большинстве случаев, только из-за незнания своих прав. Поэтому, сегодня предлагаем затронут актуальную тему и внести ясность по возможным льготам для пенсионеров.

Освобождение от налога на имущество:

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Для жилой недвижимости, как например, квартира, гараж либо хозяйственная постройка площадью не более 50 м2. Но важно уточнить, что освобождается от уплаты налога всего лишь один объект каждого типа.

Вычет при уплате земельного налога:

Устанавливается лимит в 6 соток для каждого земельного участка. Если размер участка не превышает 6 соток, то налог не обязателен. В случае превышения размера участка, облагается налогом только разница.

Перенос остатка вычета по имуществу на предыдущие периоды:

При покупке жилья после выхода на пенсию и неиспользованном праве на вычет, предусмотрена возможность возврата НДФЛ за три предшествующих года. Например, если приобретение жилья и выход на пенсию произошли в 2024 году, таким образом, налог можно вернуть за 2021, 2022 и 2023 годы при подаче декларации.

Возмещение расходов на проезд к месту отдыха:

Для незанятых пенсионеров, проживающих в районах Крайнего Севера или аналогичных местностях. Важно уточнить, что оформление осуществляется через Госуслуги.

Отпуск без сохранения заработной платы:

Работающие пенсионеры могут каждый год брать до 14 календарных дней отпуска за свой счет. В случае наличия инвалидности, период может быть продлен до 60 дней.

Два дня в год на медицинское обследование:

Трудоустроенные пенсионеры имеют право запрашивать у своего работодателя 2 дня ежегодно для прохождения диспансеризации в медицинском учреждении. Эти дни признаются выходными и оплачиваются.

Скидка при оплате капитального ремонта:

Скидка составляет 50% после достижения возраста 70 лет и 100% — после 80 лет. Применяется в случае, если пенсионер не работает, проживает один или совместно с незанятыми пенсионерами или инвалидами I и II группы.