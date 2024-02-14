Новшества в сфере вычетов по НДФЛ

С этого года вступили в силу ряд существенных изменений в правилах получения вычетов по НДФЛ. Ознакомьтесь с ними, чтобы воспользоваться всеми преимуществами.

Упрощенная процедура теперь распространяется на социальные вычеты

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Социальные вычеты, связанные с обучением, лечением, фитнесом и страхованием, теперь можно получить в упрощенной форме. Впервые возможность получить вычет по упрощенной схеме распространяется на расходы за 2024 год, а подачу заявления можно осуществить в 2025 году. Однако, необходимо, чтобы организации или индивидуальные предприниматели, предоставляющие соответствующие услуги, присоединились к информационному обмену с ФНС. Важно уточнить, что до текущего года упрощенная процедура была доступна, исключительно, для имущественных и инвестиционных вычетов.

Повышены ограничения для социальных вычетов

Лимит для вычета по лечению, обучению, фитнесу и страхованию увеличен с 120 до 150 тыс в год. В случае обучения каждого ребенка лимит увеличен с 50 до 110 тыс. в год. Но важно уточнить, что данные лимиты относятся к расходам, понесенным в 2024 года. Таким образом, к расходам до 2023 г. включительно сохраняются прежние ограничения.

Возможность получения вычета за обучение расширена на супругов

Вычет на очное обучение супруга или супруги может быть заявлен начиная с расходов за 2024 год. Ранее общий социальный вычет применялся только к собственному обучению, а также обучению брата или сестры.

Также упрощено получение имущественных вычетов через работодателя.

Для получения справки о праве на вычет больше не требуется предоставлять дополнительные документы, при условии, что налоговые агенты или банки уже передали соответствующую информацию в налоговую инспекцию для упрощенного вычета.