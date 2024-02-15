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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Турция продлевает срок подачи декларации и уплаты НДС

Налоговое управление Турции опубликовало Циркуляр 164 от 10 февраля, который продлевает срок подачи декларации по НДС и срок уплаты НДС для налогоплательщиков, ответственных за вычет НДС (обратное начисление).

Ольга Кутяева
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Срок представления налогоплательщиками, ответственными за вычет НДС, декларации по НДС был установлен до 21 числа следующего месяца, а срок уплаты вычитаемого НДС до 23 числа следующего месяца, что применялось начиная с января 2024 года (т.е. для подачи декларации в феврале 2024 года).

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Циркуляр 164 предусматривает, что срок подачи декларации и платежа продлевается до 25 числа следующего месяца, пока не будет вынесено новое решение.

Циркуляр также отмечает, что срок подачи стандартных деклараций и уплаты НДС был продлен ранее до 28 числа следующего месяца в соответствии с Циркуляром 149 от 2022 года.

По материалам Orbitax

#НДС / VAT#Турция
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#НДС / VAT#Турция