Малайзия обновляет рекомендации по требованиям к электронному выставлению счетов и выпускает пакет разработки программного обеспечения

Налоговое управление Малайзии (IRBM) опубликовало обновленные инструкции от 9 февраля 2024 года по новым требованиям к электронному выставлению счетов (электронным счетам).
Обновления включают в себя несколько редакционных изменений и разъяснений. 9 февраля 2024 года IRBM также выпустила бета-версию пакета разработки программного обеспечения (SDK) для электронных счетов, который представляет собой набор инструментов, библиотек и ресурсов, предоставляющих набор функций, интерфейсы прикладного программирования (API) и рекомендации по разработке, чтобы помочь предприятиям интегрировать существующую систему в систему MyInvois через API.
По материалам orbitax.com
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