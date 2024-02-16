Малайзия обновляет рекомендации по требованиям к электронному выставлению счетов и выпускает пакет разработки программного обеспечения

Обновления включают в себя несколько редакционных изменений и разъяснений. 9 февраля 2024 года IRBM также выпустила бета-версию пакета разработки программного обеспечения (SDK) для электронных счетов, который представляет собой набор инструментов, библиотек и ресурсов, предоставляющих набор функций, интерфейсы прикладного программирования (API) и рекомендации по разработке, чтобы помочь предприятиям интегрировать существующую систему в систему MyInvois через API.