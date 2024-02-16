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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Малайзия обновляет рекомендации по требованиям к электронному выставлению счетов и выпускает пакет разработки программного обеспечения

Налоговое управление Малайзии (IRBM) опубликовало обновленные инструкции от 9 февраля 2024 года по новым требованиям к электронному выставлению счетов (электронным счетам).

Ксения Шилкина
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Обновления включают в себя несколько редакционных изменений и разъяснений. 9 февраля 2024 года IRBM также выпустила бета-версию пакета разработки программного обеспечения (SDK) для электронных счетов, который представляет собой набор инструментов, библиотек и ресурсов, предоставляющих набор функций, интерфейсы прикладного программирования (API) и рекомендации по разработке, чтобы помочь предприятиям интегрировать существующую систему в систему MyInvois через API.

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По материалам orbitax.com

#Малайзия#счет-фактура#электронный документ
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Малайзия#счет-фактура#электронный документ