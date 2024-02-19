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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Италия разъясняет реализацию реформы подоходного налога физлиц

Налоговое агентство Италии опубликовало Циркуляр № 2/E, в котором разъясняется реализация Законодательного декрета № 216 от 30 декабря 2023 года о реформе подоходного налога с физических лиц и других налоговых мерах.

Ольга Кутяева
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Что касается подоходного налога, то он включает в себя, в частности, следующее:

- пересмотр вилки подоходного налога для налогового периода 2024 года:

  • до 28 000 EUR - 23%;
  • свыше 28 000 EUR и до 50 000 EUR - 35%;
  • свыше 50 000 EUR - 43%;

- увеличение порога необлагаемого налогом (исключаемого дохода) для трудовых доходов до 8 500 EUR на налоговый период 2024 года.

Основной налоговой мерой, не связанной с НДФЛ, является отмена льготы по вычету собственного капитала (условных процентов) для налоговых периодов, следующих за периодом после 31 декабря 2023 года. В связи с отменой этой меры все излишки вычета, которые еще не были зачтены, могут быть перенесены на неопределенный срок для зачета в будущих периодах.

По материалам Orbitax

#Италия#подоходный налог (НДФЛ)
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Италия#подоходный налог (НДФЛ)