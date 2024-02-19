Италия разъясняет реализацию реформы подоходного налога физлиц

Налоговое агентство Италии опубликовало Циркуляр № 2/E, в котором разъясняется реализация Законодательного декрета № 216 от 30 декабря 2023 года о реформе подоходного налога с физических лиц и других налоговых мерах.
Что касается подоходного налога, то он включает в себя, в частности, следующее:
- пересмотр вилки подоходного налога для налогового периода 2024 года:
- увеличение порога необлагаемого налогом (исключаемого дохода) для трудовых доходов до 8 500 EUR на налоговый период 2024 года.
Основной налоговой мерой, не связанной с НДФЛ, является отмена льготы по вычету собственного капитала (условных процентов) для налоговых периодов, следующих за периодом после 31 декабря 2023 года. В связи с отменой этой меры все излишки вычета, которые еще не были зачтены, могут быть перенесены на неопределенный срок для зачета в будущих периодах.
По материалам Orbitax
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