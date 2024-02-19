Италия разъясняет реализацию реформы подоходного налога физлиц

Налоговое агентство Италии опубликовало Циркуляр № 2/E, в котором разъясняется реализация Законодательного декрета № 216 от 30 декабря 2023 года о реформе подоходного налога с физических лиц и других налоговых мерах.

Основной налоговой мерой, не связанной с НДФЛ, является отмена льготы по вычету собственного капитала (условных процентов) для налоговых периодов, следующих за периодом после 31 декабря 2023 года. В связи с отменой этой меры все излишки вычета, которые еще не были зачтены, могут быть перенесены на неопределенный срок для зачета в будущих периодах.