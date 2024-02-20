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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Саудовская Аравия выпустила правила налогообложения региональных штаб-квартир

Саудовское управление по закяту, налогам и таможне (ZATCA) выпустило Правила налогообложения региональных штаб-квартир (Regional Headquarters Tax Rules, Правила RHQ).

Ольга Кутяева
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Программа RHQ предусматривает ставку налога на прибыль в размере 0% и ставку налога у источника в размере 0% в отношении утвержденных видов деятельности RHQ. Правила RHQ состоит из глав, посвященных общим положениям, налоговым льготам, требованиям к экономическому присутствию, процедурам уплаты налогов и закята, штрафам и нарушениям, а также заключительные положения. Ниже приведены некоторые ключевые моменты.

Налоговые льготы предоставляются на срок 30 лет с возможностью продления, начиная с даты получения лицензии RHQ. Льготы включают:

  • 0% подоходный налог на соответствующий доход RHQ от соответствующей деятельности, которая включает в себя основную деятельность RHQ по укреплению профиля группы в регионе и обеспечению стратегического надзора и административного руководства и поддержки внутреннего бизнеса компании, дочерних компаний и других связанных компаний в соответствии с Национальной классификацией видов экономической деятельности; и
  • ставку налога у источника в размере 0% на выплаты, производимые RHQ в пользу нерезидентов, в отношении: дивидендов; выплат связанным лицам; и выплат несвязанным лицам за услуги, необходимые для деятельности RHQ.

Также предусмотрено, что ставка налога у источника в размере 0% не применяется в следующих случаях:

  • если платеж, произведенный RHQ, относится к неправомочной деятельности (деятельности, отличной от правомочной деятельности); или
  • в случаях уклонения от уплаты налога в соответствии со статьей 12 Правил RHQ, которая предусматривает, что к RHQ применяются положения о борьбе с уклонением от уплаты налогов, предусмотренные соответствующим налоговым законодательством, включая обязательное соблюдение подзаконных актов о трансфертном ценообразовании.

Кроме того, предусматривается, что налоговый режим доходов RHQ от неправомочных видов деятельности определяется в соответствии с налоговым законодательством Саудовской Аравии.

Что касается экономического присутствия, то Правила RHQ предусматривают выполнение следующих требований:

  • RHQ должна иметь действующую лицензию, выданную Министерством инвестиций, и осуществлять только те виды деятельности, которые входят в сферу действия такой лицензии;
  • RHQ должна иметь соответствующие помещения в Саудовской Аравии, подходящие для его коммерческой деятельности;
  • деятельность RHQ должна направляться и управляться в Саудовской Аравии, что включает в себя проведение заседаний совета директоров RHQ, на которых принимаются стратегические решения;
  • RHQ должна нести операционные расходы в Саудовской Аравии, соизмеримые с деятельностью RHQ;
  • RHQ должна генерировать доходы от соответствующей деятельности в Саудовской Аравии;
  • RHQ должня иметь как минимум одного директора, который является резидентом Саудовской Аравии;
  • RHQ должна нанимать достаточное количество сотрудников на полный рабочий день в течение налогового года, пропорционально уровню деятельности, осуществляемой RHQ; и
  • сотрудники RHQ должны обладать необходимой квалификацией и навыками, необходимыми для выполнения своих обязанностей и исполнения своих обязательств.

В отношении налоговых и закятных процедур Правила RHQ предусматривают, что RHQ должно:

  • зарегистрироваться в ZATCA в соответствии с процедурами, предписанными в соответствующих законах о налогах и закяте;подавать налоговые и закятные декларации в соответствии с положениями соответствующих налоговых и закятных законов; и
  • подавать годовой отчет, используя установленную форму, предоставленную ZATCA, и в соответствии с процедурами, указанными им, с целью проверки соблюдения требований к экономическому присутствию.

В случае несоблюдения этих требований к RHQ будут применяться штрафные санкции, предусмотренные соответствующими законами о налогах и закяте. В отношении экономического присутствия предусмотрены дополнительные конкретные санкции, включая штраф в размере 100 000 SAR, если нарушение устранено в течение 90 дней, и штраф в размере 400 000 SAR, если нарушение не устранено в течение 90 дней или если нарушение повторяется в течение 3 лет. Если нарушение продолжается, налоговые льготы могут быть приостановлены.

Наконец, Правила RHQ включают некоторые положения, касающиеся налоговых соглашений. В частности, к RHQ применяются положения действующих (находящихся в силе) налоговых соглашений Саудовской Аравии и международных обязательств. Также предусмотрено, что для целей налоговых соглашений RHQ считаются резидентами Саудовской Аравии в той степени, в которой они удовлетворяют требованиям к резидентству, установленным в Законе о подоходном налоге.

Правила RHQ были опубликованы 16 февраля 2024 года и, как правило, вступают в силу с этой даты.

По материалам Orbitax

#налог на прибыль (Corporation Tax)#налог у источника#Саудовская Аравия
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#налог на прибыль (Corporation Tax)#налог у источника#Саудовская Аравия