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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Бермудские острова публикуют новые FAQ по корпоративному налогу

Правительство Бермудских островов обновило свою страницу с Руководством по корпоративному налогу, опубликовав новые часто задаваемые вопросы (v4.0), датированные 29 января.

Ольга Кутяева
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Новый режим корпоративного налога на Бермудских островах был введен в целях соблюдения правил Глобального минимального налога (GloBE), предусмотренных Компонентом 2, и будет применяться с 1 января 2025 года.

Часто задаваемые вопросы охватывают:

  • Общие вопросы – выбор налогового режима;
  • Общие вопросы - налоговые составляющие;
  • Толкование;
  • Определение вычета по перенесенным на будущие периоды налоговым убыткам, чистого налогооблагаемого убытка и т. д.;
  • Группа MNE с ограниченным международным присутствием;
  • Налоговые вычеты;
  • Ошибки предыдущих периодов и изменения в принципах бухгалтерского учета;
  • Корректировки, связанные с МСФО 17 и Целевыми улучшениями длительного периода (LDTI);
  • Корректировки в связи с экономическим переходом; и
  • Корректировки по трансфертному ценообразованию.

Последняя версия FAQs по корпоративному подоходному налогу содержит дополнительную информацию о постоянных представительствах.

По материалам Orbitax

#Бермудские острова#налог на прибыль (Corporation Tax)
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Бермудские острова#налог на прибыль (Corporation Tax)