Бермудские острова публикуют новые FAQ по корпоративному налогу

Правительство Бермудских островов обновило свою страницу с Руководством по корпоративному налогу, опубликовав новые часто задаваемые вопросы ( v4.0 ), датированные 29 января.

Новый режим корпоративного налога на Бермудских островах был введен в целях соблюдения правил Глобального минимального налога (GloBE), предусмотренных Компонентом 2, и будет применяться с 1 января 2025 года.