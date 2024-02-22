Бермудские острова публикуют новые FAQ по корпоративному налогу

Правительство Бермудских островов обновило свою страницу с Руководством по корпоративному налогу, опубликовав новые часто задаваемые вопросы (v4.0), датированные 29 января.
Новый режим корпоративного налога на Бермудских островах был введен в целях соблюдения правил Глобального минимального налога (GloBE), предусмотренных Компонентом 2, и будет применяться с 1 января 2025 года.
Часто задаваемые вопросы охватывают:
Последняя версия FAQs по корпоративному подоходному налогу содержит дополнительную информацию о постоянных представительствах.
По материалам Orbitax
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