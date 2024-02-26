Сингапур вводит новые налоговые льготы для увеличения иностранных инвестиций в 2024 году

В бюджете Сингапура на 2024 год вводится возвратный инвестиционный кредит (RIC), квалифицированный возмещаемый налоговый кредит с целью стимулирования крупных инвестиций в Сингапур.
В дополнение к набору инструментов поощрения инвестиций министр финансов также ввел дополнительный уровень льготных налоговых ставок к ряду налоговых льгот, а именно к Стимулу развития и расширения (DEI), Стимулу развития интеллектуальной собственности (IDI), Глобальной торговой программе (GTP), Стимулу Центра финансов и казначейства (FTC) и Схеме лизинга самолетов (ALS).
Ожидается, что и RIC, и дополнительный уровень льготных налоговых ставок окажут существенное влияние на существующие и будущие инвестиции компаний в Сингапур.
Сингапур объявил о введении RIC для поощрения крупных инвестиций, которые обеспечивают существенную экономическую деятельность в Сингапуре в ключевых секторах экономики и новых областях роста, таких как:
По материалу ey.com
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