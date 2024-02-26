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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Сингапур вводит новые налоговые льготы для увеличения иностранных инвестиций в 2024 году

В бюджете Сингапура на 2024 год вводится возвратный инвестиционный кредит (RIC), квалифицированный возмещаемый налоговый кредит с целью стимулирования крупных инвестиций в Сингапур.

Ксения Шилкина
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В дополнение к набору инструментов поощрения инвестиций министр финансов также ввел дополнительный уровень льготных налоговых ставок к ряду налоговых льгот, а именно к Стимулу развития и расширения (DEI), Стимулу развития интеллектуальной собственности (IDI), Глобальной торговой программе (GTP), Стимулу Центра финансов и казначейства (FTC) и Схеме лизинга самолетов (ALS).

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Ожидается, что и RIC, и дополнительный уровень льготных налоговых ставок окажут существенное влияние на существующие и будущие инвестиции компаний в Сингапур.

Сингапур объявил о введении RIC для поощрения крупных инвестиций, которые обеспечивают существенную экономическую деятельность в Сингапуре в ключевых секторах экономики и новых областях роста, таких как:

  • Инвестиции в новые производственные мощности;
  • Расширение или установление сферы деятельности в сфере цифровых услуг, профессиональных услуг и управления цепочками поставок;
  • Расширение или создание штаб-квартиры или центров передового опыта;
  • Создание или расширение деятельности товарно-торговых фирм;
  • Проведение исследований и разработок (НИОКР) и инновационной деятельности;
  • Реализация решений, направленных на декарбонизацию.

По материалу ey.com

#налоговые льготы#Сингапур
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Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#налоговые льготы#Сингапур