Сингапур вводит новые налоговые льготы для увеличения иностранных инвестиций в 2024 году

В бюджете Сингапура на 2024 год вводится возвратный инвестиционный кредит (RIC), квалифицированный возмещаемый налоговый кредит с целью стимулирования крупных инвестиций в Сингапур.

В дополнение к набору инструментов поощрения инвестиций министр финансов также ввел дополнительный уровень льготных налоговых ставок к ряду налоговых льгот, а именно к Стимулу развития и расширения (DEI), Стимулу развития интеллектуальной собственности (IDI), Глобальной торговой программе (GTP), Стимулу Центра финансов и казначейства (FTC) и Схеме лизинга самолетов (ALS).

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Ожидается, что и RIC, и дополнительный уровень льготных налоговых ставок окажут существенное влияние на существующие и будущие инвестиции компаний в Сингапур.

Сингапур объявил о введении RIC для поощрения крупных инвестиций, которые обеспечивают существенную экономическую деятельность в Сингапуре в ключевых секторах экономики и новых областях роста, таких как:

Инвестиции в новые производственные мощности;

Расширение или установление сферы деятельности в сфере цифровых услуг, профессиональных услуг и управления цепочками поставок;

Расширение или создание штаб-квартиры или центров передового опыта;

Создание или расширение деятельности товарно-торговых фирм;

Проведение исследований и разработок (НИОКР) и инновационной деятельности;

Реализация решений, направленных на декарбонизацию.