Ежегодный сбор для кипрских компаний будет отменен

Спустя 12 лет (с 2011 года), ежегодный сбор в размере 350 EUR отменяется для всех кипрских компаний. Решение об этом было принято 21 февраля.

Министерство финансов отметило, что отмена ежегодного сбора может привести к потенциальной потере ежегодных доходов Правительства в размере более 40 000 000 EUR, заложенных в бюджет на 2024 год.

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Отмена ежегодного сбора в размере 350 EUR является положительным событием для всех предприятий Кипра. Ожидается, что это решение будет стимулировать экономическую активность, повысит занятость и будет способствовать росту кипрской экономики.