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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Минфин ОАЭ объявил о штрафах в размере 2 700 USD

Минфин ОАЭ объявил о налоговых штрафах в размере 2 700 USD за несвоевременную регистрацию в стране для уплаты корпоративного налога.

Ольга Кутяева
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Минфин обнародовал Постановление кабмина 10 от 2024 года, вносящее изменения в график нарушений и административных штрафов Постановления кабмина 75 от 2023 года об административных штрафах за нарушения, связанные с применением Федерального декрета-закона 47 от 2022 года о налогообложении корпораций и предприятий.

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Постановление кабмина 10 от 2024 года вступит в силу 1 марта 2024 года.

Министерство заявило, что административный штраф в размере 10 000 AED (2 700 USD) за несвоевременную регистрацию корпоративного налога будет наложен на предприятия, которые не подали заявки на регистрацию корпоративного налога в сроки, установленные Федеральным налоговым управлением.

Штраф введен для стимулирования налогоплательщиков к соблюдению налогового законодательства путем своевременной регистрации корпоративного налога, причем размер штрафа соответствует штрафам за несвоевременную регистрацию акцизов и налога на добавленную стоимость.

По материалам Arabian Business

#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)#штрафы
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)#штрафы