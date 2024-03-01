Гонконг представил бюджет на 2024-2025 годы

28 февраля 2024 года финансовый министр Гонконга представил бюджет на 2024–2025 годы.

К налоговым мерам бюджета относятся:

Все услуги по этой теме:

Единовременное снижение налога на прибыль, налога на заработную плату и налога на индивидуальное налогообложение за 2023/24 год начисления на 100%, при условии максимальной суммы в 3000 гонконгских долларов за каждый случай;

Внедрение двухуровневого режима стандартных ставок налога на заработную плату и налога на индивидуальное налогообложение, начиная с 2024/25 года налогообложения, включая ставку налога в размере 15% на чистый доход (до вычета пособий) до 5 миллионов гонконгских долларов и 16 % ставка налога на чистую прибыль, превышающую 5 миллионов гонконгских долларов;

Введение вычета по налогу на прибыль для расходов, понесенных при восстановлении состояния арендованных помещений до первоначального состояния, а также отмена срока для предъявления претензий на промышленные и коммерческие здания, начиная с 2024/25 года оценки;

Отмена всех мер по управлению спросом (DSMM) для жилой недвижимости с 28 февраля 2024 года, т. е. специальный гербовый сбор, гербовый сбор покупателя и новый гербовый сбор для жилой недвижимости больше не будут взиматься со всех сделок с жилой недвижимостью. с 28 февраля; и

Возобновление взимания налога на проживание в гостиницах (HAT) по ставке 3% с 1 января 2025 года.

В дополнение к вышеуказанным мерам финансовый секретарь также отметил, что Гонконг продолжит реализацию глобального предложения по минимальному налогу, разработанного ОЭСР для решения проблемы размывания налоговой базы и перемещения прибыли. Гонконг стремится применить глобальную минимальную ставку налога в размере 15% к крупным транснациональным группам предприятий с годовым консолидированным доходом группы не менее 750 миллионов евро и ввести минимальный дополнительный налог Гонконга, начиная с 2025 года.

Кроме того, в первой половине 2024 года в Законодательный совет будет внесено предложение о введении налогового стимула «патентной коробки», который существенно снизит ставку налога на прибыль, полученную от соответствующей интеллектуальной собственности, до 5%. Этот стимул направлен на то, чтобы побудить предприятия выделять больше ресурсов на НИОКР и проводить операции по коммерциализации с использованием патентов и других средств защиты интеллектуальной собственности.