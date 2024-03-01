Гонконг представил бюджет на 2024-2025 годы

28 февраля 2024 года финансовый министр Гонконга представил бюджет на 2024–2025 годы.
К налоговым мерам бюджета относятся:
В дополнение к вышеуказанным мерам финансовый секретарь также отметил, что Гонконг продолжит реализацию глобального предложения по минимальному налогу, разработанного ОЭСР для решения проблемы размывания налоговой базы и перемещения прибыли. Гонконг стремится применить глобальную минимальную ставку налога в размере 15% к крупным транснациональным группам предприятий с годовым консолидированным доходом группы не менее 750 миллионов евро и ввести минимальный дополнительный налог Гонконга, начиная с 2025 года.
Кроме того, в первой половине 2024 года в Законодательный совет будет внесено предложение о введении налогового стимула «патентной коробки», который существенно снизит ставку налога на прибыль, полученную от соответствующей интеллектуальной собственности, до 5%. Этот стимул направлен на то, чтобы побудить предприятия выделять больше ресурсов на НИОКР и проводить операции по коммерциализации с использованием патентов и других средств защиты интеллектуальной собственности.
По материалам orbitax.com
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