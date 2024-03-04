Гражданство ЕС получили почти 1 миллион человек в 2022 году

В 2022 году гражданство страны Евросоюза, в которой они проживали, получили 989 000 человек, что примерно на 20% (+ 163 100 человек) больше, чем в 2021 году.

Большинство новых гражданств (в абсолютных цифрах) было предоставлено Италией (213 700 человек; 22% от общего числа граждан ЕС). Испания (181 800 человек; 18% от общего количества в ЕС) и Германия (166 600 человек; 17%) предоставили второе и третье место по количеству новых гражданств.

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Наибольший рост числа гражданств, предоставленных нерезидентам страны, в 2022 году по сравнению с 2021 годом зафиксирован в Италии (+ 92 200), Испании (+ 37 600) и Германии (+ 36 600). На другом конце шкалы наибольшее снижение отмечено во Франции (- 15 900), Нидерландах (- 9 300) и Португалии (- 3 700).

Данные показывают, что 87% всех тех, кто получил гражданство ЕС страны, в которой они проживали, были гражданами страны, не входящей в ЕС. Граждане другой страны ЕС, чем страна проживания, составили 12%. Остальные либо имели неизвестное предыдущее гражданство (1%), либо были лицами без гражданства (0,7%).

Эта информация взята из данных о приобретении гражданства, опубликованных Евростатом.

В 2022 году жители Марокко составили самую большую группу новых граждан ЕС: в общей сложности статус гражданства получили 112 700 человек. Второй по величине группой были граждане Сирии, 90 400 получили гражданство, за ними следовали албанцы, 50 300 получили гражданство.

В 2022 году в Румынии был зафиксирован самый высокий коэффициент натурализации среди стран ЕС: на 100 жителей-неграждан было предоставлено 26,8 гражданства. Швеция имела показатель 10,6, за ней следовали Нидерланды с 4,4 и Италия с 4,2.

На другом конце шкалы самые низкие показатели натурализации на 100 жителей-иностранцев были зафиксированы в Латвии и Эстонии (обе 0,4), Австрии и Болгарии (обе 0,7), а также Мальте и Чехии (обе 0,8).

Коэффициент натурализации представляет собой отношение числа лиц, получивших гражданство страны, в которой они проживали в течение года, к числу неграждан, проживающих в этой же стране на начало года.