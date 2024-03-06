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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Южная Корея предоставляет налоговые льготы для инвестиций в оборонный сектор

Администрация программы оборонных закупок Южной Кореи (DAPA) объявила, что налоговые льготы на инвестиции были расширены за счет добавления оборонного сектора в список отвечающих критериям «новых технологий роста и источников».

Ксения Шилкина
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Благодаря листингу этого сектора компании, инвестирующие в исследования и разработки (НИОКР) и объекты, связанные с передовыми системами вооружений, могут претендовать на инвестиционные налоговые льготы в размере от 6% до 18% с обратной силой с 1 января 2024 года. Конкретные области внимания включают технологии, связанные с двигателями самолетов, военными спутниками и системами интеграции дронов.

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По материалам orbitax.com

#налоговые льготы#Южная Корея
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#налоговые льготы#Южная Корея