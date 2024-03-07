Финансовый комитет Кнессета Израиля утвердил дополнительный налог на финансовые учреждения

4 марта 2024 года Финансовый комитет Кнессета (парламента) Израиля утвердил дополнительный налог на финансовые учреждения.

Новый налог в размере 6% будет применяться к финансовым учреждениям с активами, равными не менее 5% от общей суммы всех активов, принадлежащих израильским банкам.

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Дополнительный налог будет применяться с 1 апреля 2024 года по 31 декабря 2025 года и призван принести дополнительный доход в размере 2,5 миллиарда израильских шекелей. В случае превышения целевой суммы дохода излишек подлежит возмещению пропорционально взносам.

Дополнительный налог теперь должен быть одобрен полным составом Кнессета.