Британскую систему «non-dom» заменят льготным периодом для новоприбывших

Правительство Великобритании отменяет с апреля 2025 года концепцию домициля как фактора, влияющего на налогообложение резидентов.

Существующая налоговая система для лиц, не являющихся резидентами Великобритании («non-dom»), использовалась в качестве связующего фактора при налогообложении Великобритании на протяжении более 2х столетий, но теперь, по мнению Министерства финансов, она «устарела». Вместо этого будет введен льготный период для вновь прибывших в Великобританию лиц, которые в течение 10 лет подряд не проживали в стране. В течение первых 4х лет они будут полностью освобождены от налога на доходы и прирост капитала за пределами Великобритании и смогут ввозить эти средства в Соединенное Королевство без каких-либо дополнительных сборов. Они не будут платить налог на выплаты по трастам нерезидентов. По истечении четырехлетнего льготного периода они будут платить полный британский налог на все иностранные доходы и прирост капитала (Foreign income and gain, FIG), возникающие после апреля 2025 года. Те, кто является налоговым резидентом менее 4х налоговых лет, также будут иметь право на льготу до конца 4го года налогового резидентства.

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По мнению Казначейства, новый «более простой и привлекательный» режим устранит стимул для физлиц хранить доходы и прибыль в оффшорах. Новые резиденты смогут ввозить иностранные доходы в Великобританию без взимания налога, что подтолкнет их тратить и инвестировать эти средства в Великобритании.

Переходные положения будут предусмотрены для существующих нерезидентов, которые находятся здесь более 4х лет. Нерезиденты потеряют доступ к базе денежных переводов с 6 апреля 2025 года, но те, кто не имеет права на новый четырехлетний режим освобождения FIG, будут платить налог только с 50% своего личного иностранного дохода в 2025-2026 году. Все иностранные доходы, подлежащие налогообложению, будут облагаться налогом в полном объеме. В 2026-2027 годах и далее налог будет взиматься со всех доходов за рубежом в обычном порядке.

Нынешним гражданам, не являющимся членами семьи, которые применяют метод перечисления и продают капитальные активы после апреля 2025 года, будет разрешено пересчитать стоимость активов до уровня апреля 2019 года, так что они будут облагаться налогом только на прирост капитала с этой даты.

Кроме того, в 2025-2026 и 2026-2027 налоговых годах будет действовать новая временная льгота по репатриации, позволяющая некоммерческим организациям переводить в Великобританию любые иностранные доходы, возникшие до апреля 2025 года, по налоговой ставке 12% в течение этого периода. Ожидается, что эта льгота приведет к выводу значительных сумм в Великобританию в эти 2 налоговых года, хотя она не будет применяться к FIG, возникшего в трастах и трастовых структурах до апреля 2025 года.

Трасты-нерезиденты потеряют всякую защиту в отношении нового FIG, возникшего в них после 6 апреля 2025 года. Однако FIG, возникший в защищенных трастах-нерезидентах до 6 апреля 2025 года, не будет облагаться налогом, если только выплаты или пособия не производятся резидентам Великобритании более 4х лет. Другие специальные правила для трастов включены в Бюджетное заявление.

Последствия для налога на наследство (Inheritance tax, IHT) еще не определены. Правительство планирует провести консультации о том, как перевести IHT на систему, полностью основанную на резидентстве.

По оценкам казначейства, к 2028-2029 горезиденты в настоящее время ежегодно платят в виде налогов в Великобритании. Однако эта оценка в значительной степени зависит от того, сколько иностранных физлиц сочтут эту схему привлекательной.

Для определения налогового резидентства в течение одного налогового года будет использоваться установленный законом тест на резидентство. Резидентство или нерезидентство по договору и разделенные годы будут игнорироваться. По словам Казначейства, в результате перехода к налоговой системе, основанной на резидентстве, потребуется внести множество других подробных технических изменений. Они будут освещены в дальнейших обновлениях и законопроектах, которые будут опубликованы позднее в 2024 году.