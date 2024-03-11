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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Комиссар Мальты по налогам и таможне опубликовал руководящие принципы, касающиеся правил трансфертного ценообразования

Рекомендации, опубликованные как Официальное уведомление от 19 января 2024 года, расширяют сферу применения правил трансфертного ценообразования.

Ксения Шилкина
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Первоначально принятые правила трансфертного ценообразования применяются к внутрифирменным соглашениям, которые начинаются 1 января 2024 года или после этой даты; однако соглашения, заключенные до 1 января 2024 года, также будут подпадать под действие правил трансфертного ценообразования, если такие соглашения будут существенно изменены на эту дату или после этой даты.

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В руководящих принципах разъясняется, что определение того, было ли соглашение существенно изменено, требует анализа в каждом конкретном случае, в ходе которого необходимо учитывать изменения существующей сделки или соглашения между сторонами, а также используемые активы и риски, принимаемые каждой из сторон соглашения.

В частности, руководящие принципы предусматривают, что изменения вознаграждения, прав и/или обязанностей сторон, а также срока действия соглашения считаются существенными изменениями в соглашении.

По материалам bdo.global

#Мальта#трансфертное ценообразование
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Мальта#трансфертное ценообразование