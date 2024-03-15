Италия изменила сроки подачи корпоративных налоговых деклараций в 2024 году

Италия опубликовала новые декларации и инструкции по их подаче в 2024 году в отношении деклараций за 2023 год.

Что касается деклараций по корпоративному налогу (IRES), одно из ключевых изменений касается срока подачи деклараций. Инструкцией предусмотрено, что срок подачи декларации – к последнему числу 9-го месяца, следующего за закрытием налогового периода, который был перенесен с последнего числа 11-го месяца Законодательным декретом №1 от января 2024 года.

Однако, как предусмотрено Законодательным декретом от 12 февраля 2024 года № 13, сроком является 15-е число 10-го месяца, следующего за окончанием налогового периода, или 15 октября, если он следует за календарным налоговым годом, применительно к текущему налоговому периоду по состоянию на 31 декабря 2023 года. В отношении налогового периода, продолжающегося по состоянию на 31 декабря 2024 года и последующих лет, применяется последний день 9-го месяца или 30 сентября, если он следует за календарным годом. Аналогичные изменения были внесены для подачи деклараций IRAP, индивидуальных и партнерских деклараций.

Изменения сроков также важны в отношении трансфертного ценообразования. В соответствии с итальянскими правилами трансфертного ценообразования, налогоплательщики должны подготовить документацию по трансфертному ценообразованию до крайнего срока подачи налоговой декларации, чтобы иметь право на режим защиты от штрафов. Кроме того, уведомления CbC должны быть предоставлены до истечения срока подачи налоговой декларации.