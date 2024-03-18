Беларусь приостанавливает действие положений налоговых соглашений с 27 странами

Беларусь опубликовала Постановление Совета № 164 от 7 марта, которое включает в себя 2 основные меры, направленные на страны, которые ввели санкции против Беларуси.
Первая мера предусматривает, что с 1 апреля 2024 года по 31 декабря 2026 года налоговая ставка на дивиденды и аналогичные доходы иностранных компаний, не осуществляющих деятельность через постоянное представительство в Беларуси, увеличивается с 15% до 25%. Это касается компаний, расположенных в государстве, включенном в перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении белорусских юридических и (или) физических лиц. Перечень определен постановлением Совета № 209 от 6 апреля 2022 года и включает в себя:
Вторая мера приостанавливает до 31 декабря 2026 года выполнение некоторых положений налоговых соглашений с некоторыми странами, перечисленными в приложении к Резолюции. К ним относятся отдельные статьи следующих соглашений:
Приостановление действия соглашений вступает в силу в первый день месяца, следующего за истечением двух месяцев после публикации Резолюции, то есть с 1 июня 2024 года. Срок приостановления может быть сокращен в случае устранения обстоятельств, которые привели к приостановлению.
По материалам Orbitax
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