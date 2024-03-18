Беларусь приостанавливает действие положений налоговых соглашений с 27 странами

Беларусь опубликовала Постановление Совета № 164 от 7 марта, которое включает в себя 2 основные меры, направленные на страны, которые ввели санкции против Беларуси.

Первая мера предусматривает, что с 1 апреля 2024 года по 31 декабря 2026 года налоговая ставка на дивиденды и аналогичные доходы иностранных компаний, не осуществляющих деятельность через постоянное представительство в Беларуси, увеличивается с 15% до 25%. Это касается компаний, расположенных в государстве, включенном в перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении белорусских юридических и (или) физических лиц. Перечень определен постановлением Совета № 209 от 6 апреля 2022 года и включает в себя:

Албанию;

Австралию;

Канаду;

Исландию;

Лихтенштейн;

государства-члены Европейского Союза;

Черногорию;

Новую Зеландию;

Северную Македонию;

Норвегию;

Швейцарию;

Великобританию; и

США.

Вторая мера приостанавливает до 31 декабря 2026 года выполнение некоторых положений налоговых соглашений с некоторыми странами, перечисленными в приложении к Резолюции. К ним относятся отдельные статьи следующих соглашений:

с Австрией от 2001 года;

с Бельгией от 1995 года;

с Богларией от 1996 год;

с Хорватией от 2003 года;

с Кипром от 1998 года;

с Чехией от 1996 года;

с Данией от 1986 года;

с Эстонией от 1997 года;

с Финляндией от 2007 года;

с Францией от 1985 года;

с Германией от 2005 года;

с Венгрией от 2002 года;

с Ирландией от 2009 года;

с Италией от 2005 год;

с Латвией от 1995 года;

с Литвой от 1995 года;

с Нидерландами от 1996 года;

с Македонией от 2005 года;

с Польшей от 1992 года;

с Румынией от 1997 года;

со Словакией от 1999 года;

со Словенией от 2010 года;

с Испанией от 2017 года;

со Швецией от 1994 года;

со Швейцарией от 1999 года;

с Великобританией от 2017 года;

с США от 1973 года.

Приостановление действия соглашений вступает в силу в первый день месяца, следующего за истечением двух месяцев после публикации Резолюции, то есть с 1 июня 2024 года. Срок приостановления может быть сокращен в случае устранения обстоятельств, которые привели к приостановлению.