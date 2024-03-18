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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Беларусь приостанавливает действие положений налоговых соглашений с 27 странами

Беларусь опубликовала Постановление Совета № 164 от 7 марта, которое включает в себя 2 основные меры, направленные на страны, которые ввели санкции против Беларуси.

Ольга Кутяева
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Первая мера предусматривает, что с 1 апреля 2024 года по 31 декабря 2026 года налоговая ставка на дивиденды и аналогичные доходы иностранных компаний, не осуществляющих деятельность через постоянное представительство в Беларуси, увеличивается с 15% до 25%. Это касается компаний, расположенных в государстве, включенном в перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении белорусских юридических и (или) физических лиц. Перечень определен постановлением Совета № 209 от 6 апреля 2022 года и включает в себя:

  • Албанию;
  • Австралию;
  • Канаду;
  • Исландию;
  • Лихтенштейн;
  • государства-члены Европейского Союза;
  • Черногорию;
  • Новую Зеландию;
  • Северную Македонию;
  • Норвегию;
  • Швейцарию;
  • Великобританию; и
  • США.

Вторая мера приостанавливает до 31 декабря 2026 года выполнение некоторых положений налоговых соглашений с некоторыми странами, перечисленными в приложении к Резолюции. К ним относятся отдельные статьи следующих соглашений:

  • с Австрией от 2001 года;
  • с Бельгией от 1995 года;
  • с Богларией от 1996 год;
  • с Хорватией от 2003 года;
  • с Кипром от 1998 года;
  • с Чехией от 1996 года;
  • с Данией от 1986 года;
  • с Эстонией от 1997 года;
  • с Финляндией от 2007 года;
  • с Францией от 1985 года;
  • с Германией от 2005 года;
  • с Венгрией от 2002 года;
  • с Ирландией от 2009 года;
  • с Италией от 2005 год;
  • с Латвией от 1995 года;
  • с Литвой от 1995 года;
  • с Нидерландами от 1996 года;
  • с Македонией от 2005 года;
  • с Польшей от 1992 года;
  • с Румынией от 1997 года;
  • со Словакией от 1999 года;
  • со Словенией от 2010 года;
  • с Испанией от 2017 года;
  • со Швецией от 1994 года;
  • со Швейцарией от 1999 года;
  • с Великобританией от 2017 года;
  • с США от 1973 года.

Приостановление действия соглашений вступает в силу в первый день месяца, следующего за истечением двух месяцев после публикации Резолюции, то есть с 1 июня 2024 года. Срок приостановления может быть сокращен в случае устранения обстоятельств, которые привели к приостановлению.

По материалам Orbitax

#Беларусь#налоговое соглашение
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Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Беларусь#налоговое соглашение