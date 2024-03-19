Работодатель VS сотрудник: уменьшение оклада

Сегодня затронем тему, интересующую многих сотрудников: может ли работодатель уменьшить заработную плату без согласия сотрудника.

Если ответить коротко, то- да! Однако, данное действие, требует согласие обеих сторон. Важно уточнить, что для изменения условий трудового контракта необходимо получить согласие сотрудника. Уменьшить оклад односторонне, работодатель может лишь в случае изменения организационных или технологических условий труда.

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Организация обязана уведомить сотрудника о предстоящих изменениях и их причинах письменно за два месяца, а индивидуальный предприниматель (ИП) – за 14 дней.

Работодатель может уменьшить оклад в следующих случаях:

Если создан новый отдел, куда были переданы некоторые обязанности сотрудника.

Приобретено новое оборудование, и часть ручного труда стала излишней.

Важно уточнить, что снижение объема продаж, перевод на дистанционный режим работы или финансовые трудности компании не дают работодателю право снижать оклад сотрудникам.

Если сотрудник всё-таки не согласен с предложенными изменениями, то работодатель обязан предоставить все доступные вакансии, соответствующие квалификации сотрудника, или предложить работу с уменьшенной зарплатой. Если подходящих вакансий нет или ни одна из них не подходит, то трудовой контракт расторгается с выплатой компенсации в размере двухнедельной зарплаты.