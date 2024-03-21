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Российские налоги
Полина Мостепан
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Начало декларационной кампании для физических лиц в 2023 году

Хотим напомнить о ключевых датах налогового календаря и поделиться информацией о подготовке налогоплательщиков к декларационной кампании для физических лиц за 2023 год, предварительно спланировав подачу налоговой отчетности.

Полина Мостепан
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Очень важно предпринять следующие шаги:

  • Определить свой статус налогового резидента в РФ на 2023 год;
  • Собрать и провести анализ справок о доходах и суммах налога физического лица (ранее 2-НДФЛ). Важно уточнить, что с 1 марта налогоплательщик может ознакомиться с данными справок, размещенных в Личном кабинете налогоплательщика;
  • Проверить, имеете ли право на получение налоговых вычетов в 2023 году (вычет на обучение, медицинские расходы, фитнес, благотворительность, а также инвестиционные, имущественные либо профессиональные вычеты). Но важно отметить, что вычеты доступны исключительно налоговым резидентам РФ;
  • Собрать документы о доходах физических лиц и организаций в РФ и за рубежом (выписки по иностранным счетам, платежные документы, договоры, документы при распределении активов КИК в безналоговом порядке и т.д.) и документы для вычетов;
  • Произвести расчет прибыли КИК (актуально для бенефициаров КИК-налоговых резидентов РФ) с учетом корректировок, предусмотренных НК РФ, если не используется режим уплаты НДФЛ с фиксированной прибылью КИК.

Прибыль КИК облагается налогом в РФ, если она превышает порог в 10 млн рублей за финансовый год компании. Вместе с уведомлением необходимо представить финансовую отчетность и аудиторское заключение (в определенных случаях) с переводом на русский язык.

Важно помнить сроки подачи отчетности и уплаты НДФЛ за 2023 год, а именно:

  • Декларация 3-НДФЛ и Уведомление о КИК- 2 мая 2024 г.
  • Уплата НДФЛ за 2023 год -15 июля 2024 г.

По материалам: Телеграм канала TaxPro

#декларация
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#декларация