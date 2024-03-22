Багамская индустрия финансовых услуг просит пересмотреть 15%-й минимальный налог на бизнес

Багамский совет по финансовым услугам (BFSB) и Ассоциация международных банков и трастовых компаний (AIBT) опубликовали совместное письмо, в котором призвали пересмотреть предложенный Правительством минимальный 15%-й глобальный корпоративный налог.

О введении нового налога было объявлено в феврале 2024 года в рамках стратегии юрисдикции по соблюдению положений Компонента 2 ОЭСР по налогообложению международного бизнеса. Он будет применяться к многонациональным предприятиям (МНП), чей годовой оборот превышает 750 000 000 EUR, в рамках инициативы ОЭСР по борьбе с размыванием базы и переносом прибыли (BEPS).

Правительство Багамских островов планирует опубликовать проект закона о введении налога в конце мая 2024 года, чтобы позднее в этом году внести законопроект в Парламент после дальнейших консультаций.

Однако BFSB и AIBT выступают против этого, утверждая, что идея глобального минимального налога нарушает автономию суверенных государств в создании и управлении их собственными налоговыми системами. По мнению организаций, вместо этого международные налоговые правила должны быть сосредоточены на правилах экономического присутствия и стандартизированных правилах трансфертного ценообразования, чтобы предотвратить уклонение от уплаты налогов путем переноса прибыли.

Их мнение изложено в открытом письме Комитету ООН, который занимается разработкой новой Конвенции о международном налоговом сотрудничестве. Пока еще незавершенная Конвенция ООН в целом поддерживается небольшими юрисдикциями и развивающимися странами.

В совместном письме BFSB-AIBT утверждается, что ОЭСР ошибочно пытается бороться с уклонением от уплаты налогов крупными МНП путем установления единой налоговой ставки для всех стран. По их мнению, такой шаг приведет к устранению налоговой конкуренции между странами. Если вместо этого правила будут основываться на экономическом присутствии юрисдикции, то «должны применяться налоговые правила этой страны, будь то 0% или 15%», - говорится в заявлении.

Организации также призывают предоставить «период ожидания» странам, которые выразили готовность участвовать в налоговой Конвенции ООН. По их мнению, это поможет «оптимизировать процесс принятия новых международных налоговых стандартов и свести к минимуму любое дублирование усилий, которое может возникнуть у стран в результате применения конкурирующих международных налоговых правил различными международными органами».