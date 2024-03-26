Россия снизит пороги участия в налоговом мониторинге

В Госдуме РФ (нижняя палата парламента) рассматривается законопроект, внесенный 18 марта 2024 года, который позволит снизить пороговые значения, которым должны соответствовать налогоплательщики для участия в системе налогового мониторинга.
Система позволяет осуществлять обмен информацией между налогоплательщиками и налоговым органом, а также освобождает налогоплательщиков от камеральных и выездных проверок, помимо других преимуществ. Предлагаемые пороговые значения для участия налогоплательщиков включают:
Общий годовой доход должен составлять не менее 800 млн руб. (было 1 млрд руб.);
Общая стоимость активов должна составлять не менее 800 млн руб. (было 1 млрд руб.); и
Общая сумма годовых налогов, включая налог на добавленную стоимость, акциз, налог на прибыль, НДПИ и т.д. в предыдущем году должна составлять не менее 80 млн руб. (было 100 млн руб.).
Налогоплательщики, соответствующие вышеуказанным условиям, смогут добровольно обращаться за налоговым мониторингом.
По материалам orbitax.com
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