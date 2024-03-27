Отчет ОЭСР о разработке режимов предполагаемого налогообложения для малого бизнеса

ОЭСР опубликовала рабочий документ по вопросам налогообложения, посвященный разработке режимов предполагаемого налогообложения для малого бизнеса.

Режимы предполагаемого налогообложения (также известные как упрощенные налоговые режимы) направлены на снижение затрат на соблюдение налоговых требований для микро- и малых предприятий (и затрат на обеспечение налогового администрирования), в то же время взимая более низкое налоговое бремя по сравнению со стандартной налоговой системой.

В рабочем документе собрана подробная информация о режимах предполагаемого налогообложения, существующих в ряде стран, входящих и не входящих в ОЭСР, определены общие практики, принятые в рассматриваемых странах, и приведены многочисленные примеры передовой практики, наблюдаемой в этих режимах. Эти примеры могут послужить руководством для политиков и налоговых администраций по усилению конкретных особенностей режимов предполагаемого налогообложения, применяемых в их юрисдикциях.

Наконец, в документе освещаются основные проблемы, обычно наблюдаемые в изучаемых режимах предполагаемого налогообложения, которые могут со временем подорвать роль этих режимов в стимулировании формализации бизнеса и усилении соблюдения налогового законодательства.