Европейский Совет сделал первый шаг к новым правилам по приостановке безвизовых поездок для третьих стран

Послы стран-членов ЕС согласовали свою позицию по проекту регламента, который обновляет механизм, позволяющий ЕС приостанавливать безвизовый режим для третьих стран, граждане которых освобождены от визового обязательства при поездках в Шенгенскую зону. Этот новый закон, после его принятия, расширит инструментарий ЕС для противодействия ситуациям, когда безвизовым режимом злоупотребляют или он работает против интересов ЕС.

Согласно обновленному механизму, ЕС получит следующие новые основания для приостановки безвизового режима:

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несоответствие безвизовой третьей страны визовой политике ЕС в случаях, когда это может привести к увеличению числа прибытий в ЕС, например, из-за географической близости этой страны к ЕС;

функционирование схемы гражданства инвесторов, при которой гражданство предоставляется без какой-либо реальной связи с соответствующей третьей страной в обмен на заранее оговоренные платежи или инвестиции;

гибридные угрозы и недостатки в законодательстве или процедурах обеспечения безопасности документов.

Государства-члены решили также включить возможность приостановления действия безвизового режима в случае значительного и резкого ухудшения внешних отношений ЕС с третьей страной, в частности, когда это касается прав человека и основных свобод.

Оставлены без изменений следующие существующие основания:

значительное увеличение числа граждан третьих стран, которым отказано во въезде или которые были уличены в превышении срока пребывания;

значительное увеличение числа необоснованных ходатайств о предоставлении убежища от граждан третьей страны, для которых уровень признания является низким;

снижение сотрудничества с ЕС по реадмиссии людей, которых попросили покинуть территорию ЕС, и риск или непосредственная угроза государственной политике или внутренней безопасности (например, из-за роста числа уголовных преступлений).

Еще одно основание, которое уже является частью действующего механизма, а именно невыполнение контрольных показателей визовой либерализации партнерами, которые прошли через диалог по визовой либерализации, чтобы стать безвизовыми, теперь более четко прописано в новом регламенте.

Переговорный мандат Совета также содержит подробную информацию о пороговых значениях для запуска механизма. Эти пороговые значения определяют количественное увеличение: случаев отказа во въезде и превышения срока пребывания, необоснованных заявлений о предоставлении убежища и серьезных уголовных преступлений. Государства-члены установили это число на уровне 30% (в отличие от 50% в предложении Комиссии). С другой стороны, порог для оценки того, следует ли считать уровень признания убежища низким, был установлен на уровне 20% (вместо предложенных 4%).

Продолжительность временной приостановки действия визового освобождения была увеличена с 9 до 12 месяцев и может быть продлена еще на 24 месяца (вместо 18 месяцев по действующей системе). В течение этого периода Европейская Комиссия будет вести диалог с третьей страной, чтобы предпринять шаги по исправлению обстоятельств, которые привели к приостановке.

Если решение по исправлению ситуации не будет найдено, ЕС может принять решение о постоянной отмене безвизового режима.

Контрольный период для определения наличия обстоятельств, которые могут привести к приостановке, был изменен и теперь составляет не менее 2 месяцев. Это позволит учитывать более длительные периоды (например, годовые тенденции), а не только внезапные изменения в соответствующих обстоятельствах.

Данное согласование общей позиции позволит Совету начать переговоры с Европейским Парламентом, как только он определится со своей собственной позицией, чтобы согласовать окончательный юридический текст.