News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежное право
Ольга Кутяева
0

Панама опубликовала список юрисдикций-участниц CRS

Панама опубликовала Постановление № 201-1516 от 13 марта, в котором перечислены юрисдикции, участвующие в автоматическом обмене информацией о финансовых счетах в рамках Общего стандарта отчетности (CRS).

Ольга Кутяева
Обсудить

В этот список входят следующие 90 юрисдикций:

Австралия, Австрия, Азербайджан, Андорра, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Аруба, Багамы, Барбадос, БВО, Белиз, Бельгия, Бермуды, Болгария, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Германия, Гернси, Гибралтар, Гонконг, Греция, Гренада, Гренландия, Дания, Джерси, Израиль, Индия, Индонезия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Кайманы, Канада, Кения, Кипр, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Кувейт, ОАЭ, Остров Мэн, Острова Кука, Острова Теркс и Кайкос, Латвия, Ливан, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Маврикий, Макао, Малайзия, Мальта, Мексика, Монако, Науру, Нигерия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Перу, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Сейшелы, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сингапур, Словакия, Словения, Турция, Уругвай, Фарерские острова, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, ЮАР, Южная Корея, Япония.

Резолюция вступает в силу с 20 марта 2024 года.

По материалам Orbitax

#CRS#Панама
Обсудить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#CRS#Панама