Панама опубликовала список юрисдикций-участниц CRS

Панама опубликовала Постановление № 201-1516 от 13 марта, в котором перечислены юрисдикции, участвующие в автоматическом обмене информацией о финансовых счетах в рамках Общего стандарта отчетности (CRS).

В этот список входят следующие 90 юрисдикций:

Австралия, Австрия, Азербайджан, Андорра, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Аруба, Багамы, Барбадос, БВО, Белиз, Бельгия, Бермуды, Болгария, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Германия, Гернси, Гибралтар, Гонконг, Греция, Гренада, Гренландия, Дания, Джерси, Израиль, Индия, Индонезия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Кайманы, Канада, Кения, Кипр, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Кувейт, ОАЭ, Остров Мэн, Острова Кука, Острова Теркс и Кайкос, Латвия, Ливан, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Маврикий, Макао, Малайзия, Мальта, Мексика, Монако, Науру, Нигерия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Перу, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Сейшелы, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сингапур, Словакия, Словения, Турция, Уругвай, Фарерские острова, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, ЮАР, Южная Корея, Япония.

Резолюция вступает в силу с 20 марта 2024 года.