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Карина Каримова
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Сделка под отлагательным условием или юридически значимое сообщение

ВС РФ разъяснил нижестоящим судам положения ГК РФ

Карина Каримова
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Между кооперативом и двумя арендодателями был заключен договор аренды, в соответствии с которым, арендатору передается имущество, находящееся в общей долевой собственности.

Одним из арендодателей выступала иностранная организация, которая уведомила арендатора о том, что находится в процессе постановки на налоговой учет и открытия расчетного счета, поэтому попросила пока не осуществлять в ее адрес никаких платежей до открытия счета.

Кооператив ответным письмом уведомил о согласии перечислять соответствующие платежи только после получения уведомления от иностранной организации об открытии счета, и в последующем перечислял арендные платежи только одному арендодателю.

После открытия расчётного счета, иностранная организация направила соответствующие реквизиты арендатору с просьбой перечислить платежи за период с даты заключения договора.

Арендатор требование не исполнил, что послужило основанием обращения в суд.

Суды пришли к выводу, что сторонами было согласовано отлагательное условие для внесения кооперативом арендных платежей, одно из которых – постановка на налоговый учет, еще не наступило, поэтому арендодатель заявил требования преждевременно.

ВС РФ с мнением нижестоящих судов не согласился, указав следующее:

При заключении сделки под отлагательным условием стороны пребывают в состоянии неопределённости отношении их прав и обязанностей. Их права и обязанности могут, как возникнуть так и не возникнуть.

Между тем, стороны заключили договор аренды и арендатору было передано имущество, в связи с чем, права и обязанности по договору у сторон возникли.

Просьба иностранной организации о том, чтобы не перечислять платежи до открытия расчётного счета является юридически значимым сообщением об установлении срока исполнения арендатором обязательства по оплате пользования имуществом.

#аренда#Верховный Суд
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Карина Каримова (подробнее)
Автор статьи,
Помощник юриста GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Карина Каримова (подробнее)
Автор статьи,
Помощник юриста GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#аренда#Верховный Суд