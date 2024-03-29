Сделка под отлагательным условием или юридически значимое сообщение

Между кооперативом и двумя арендодателями был заключен договор аренды, в соответствии с которым, арендатору передается имущество, находящееся в общей долевой собственности.

Одним из арендодателей выступала иностранная организация, которая уведомила арендатора о том, что находится в процессе постановки на налоговой учет и открытия расчетного счета, поэтому попросила пока не осуществлять в ее адрес никаких платежей до открытия счета.

Кооператив ответным письмом уведомил о согласии перечислять соответствующие платежи только после получения уведомления от иностранной организации об открытии счета, и в последующем перечислял арендные платежи только одному арендодателю.

После открытия расчётного счета, иностранная организация направила соответствующие реквизиты арендатору с просьбой перечислить платежи за период с даты заключения договора.

Арендатор требование не исполнил, что послужило основанием обращения в суд.

Суды пришли к выводу, что сторонами было согласовано отлагательное условие для внесения кооперативом арендных платежей, одно из которых – постановка на налоговый учет, еще не наступило, поэтому арендодатель заявил требования преждевременно.

ВС РФ с мнением нижестоящих судов не согласился, указав следующее:

При заключении сделки под отлагательным условием стороны пребывают в состоянии неопределённости отношении их прав и обязанностей. Их права и обязанности могут, как возникнуть так и не возникнуть.

Между тем, стороны заключили договор аренды и арендатору было передано имущество, в связи с чем, права и обязанности по договору у сторон возникли.