Сделка под отлагательным условием или юридически значимое сообщение

Между кооперативом и двумя арендодателями был заключен договор аренды, в соответствии с которым, арендатору передается имущество, находящееся в общей долевой собственности.
Одним из арендодателей выступала иностранная организация, которая уведомила арендатора о том, что находится в процессе постановки на налоговой учет и открытия расчетного счета, поэтому попросила пока не осуществлять в ее адрес никаких платежей до открытия счета.
Кооператив ответным письмом уведомил о согласии перечислять соответствующие платежи только после получения уведомления от иностранной организации об открытии счета, и в последующем перечислял арендные платежи только одному арендодателю.
После открытия расчётного счета, иностранная организация направила соответствующие реквизиты арендатору с просьбой перечислить платежи за период с даты заключения договора.
Арендатор требование не исполнил, что послужило основанием обращения в суд.
Суды пришли к выводу, что сторонами было согласовано отлагательное условие для внесения кооперативом арендных платежей, одно из которых – постановка на налоговый учет, еще не наступило, поэтому арендодатель заявил требования преждевременно.
ВС РФ с мнением нижестоящих судов не согласился, указав следующее:
При заключении сделки под отлагательным условием стороны пребывают в состоянии неопределённости отношении их прав и обязанностей. Их права и обязанности могут, как возникнуть так и не возникнуть.
Между тем, стороны заключили договор аренды и арендатору было передано имущество, в связи с чем, права и обязанности по договору у сторон возникли.
Просьба иностранной организации о том, чтобы не перечислять платежи до открытия расчётного счета является юридически значимым сообщением об установлении срока исполнения арендатором обязательства по оплате пользования имуществом.
Ваш комментарий отправлен на модерацию!
После проверки администратором он появится здесь