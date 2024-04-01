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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Шри-Ланка официально повышает стандартную ставку НДС и снижает порог регистрации НДС

Шри-Ланка опубликовала поправки к Закону о налоге на добавленную стоимость (Value Added Tax (Amendment) Act, No. 16 of 2024), приятые 20 марта.

Ольга Кутяева
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Поправки предусматривают официальное повышение ставки НДС с 15% до 18% с обратной силой с 1 января 2024 года.

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Ранее это повышение осузествлялось на основании Приказа Министерства финансов.

Документ также предусматривает снижение порога регистрации НДС с 20 000 000 LKR за налогооблагаемый период (квартал) или 80 000 000 LKR в год до 15 000 000 RKL за налогооблагаемый период (квартал) или 60 000 000 RKL в год, начиная с 1 января 2024 года.

Как сообщается в уведомлении Департамента внутренних доходов Шри-Ланки, налогоплательщики, подлежащие регистрации в результате данных изменений, подлежат регистрации с 20 марта 2024 года.

По материалам Orbitax

#НДС / VAT#Шри-Ланка
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#НДС / VAT#Шри-Ланка