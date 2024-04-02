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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Германия вводит поправки в иммиграционные правила

1 марта 2024 года вступили в силу поправки к иммиграционным правилам Германии, которые влияют на разрешения на работу на основе опыта.

Ксения Шилкина
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Среди новых правил — расширение положения, позволяющего работникам с профессиональным опытом, но без признанной в Германии квалификации, получать разрешение на работу в Германии.

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Ожидается, что с введением новых правил работодатели получат доступ к большему числу заявителей, которые ранее не имели права на получение разрешения на работу в качестве квалифицированных работников (например, поскольку они, возможно, не имели квалификации, признаваемой в Германии), но теперь будут квалифицироваться на основе профессионального опыта. Ожидается, что снижение порога заработной платы также принесет пользу работодателям.

По материалам ey.com

#Германия#Иммиграция
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Германия#Иммиграция