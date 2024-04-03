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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Япония планирует представить предложения по новой схеме резидентства для инвесторов-ангелов

В середине марта 2024 года японские СМИ сообщили, что правительство планирует ввести новую схему резидентства для привлечения иностранных инвесторов-ангелов, инвестирующих в стартапы и другие компании.

Ксения Шилкина
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Центральное правительство запросило предложения от местных органов власти относительно конкретных деталей и, как ожидается, официально объявит о схеме в середине 2024 года.

Ожидается, что новая схема будет реализована в нескольких из 13 национальных стратегических особых зон Японии. После того, как зоны будут выбраны, политики примут меры по укреплению персонала и систем в этих зонах. Чтобы предотвратить мошеннические действия, муниципалитеты, в которых расположены выбранные зоны, будут нести ответственность за сертификацию лиц, чьи заявления на получение вида на жительство принимаются, и надзор за их деятельностью.

По материалам ey.com

#Иммиграция#налоговый резидент#Япония
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Иммиграция#налоговый резидент#Япония