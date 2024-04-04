Китай вносит изменения в Закон о компаниях

Китай пересмотрел Закон о компаниях КНР, принятый на седьмом заседании Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва 29 декабря 2023 года и вступающий в силу 1 июля 2024.

Основные изменения коснутся транснациональных компаний (ТНК). Ниже выделены некоторые ключевые изменения, имеющие отношение к ТНК, инвестирующим в акционерный капитал или планирующим инвестировать в Китай.

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Акционеры общества с ограниченной ответственностью (ООО) теперь обязаны внести свой вклад в капитал в течение определенного периода времени:

Период внесения капитала не должен превышать пяти лет.

Этот срок также будет применяться к компаниям, которые зарегистрированы и созданы до вступления в силу Закона о компаниях 2023 года.

Однако, если компания не в состоянии погасить свои долги в установленный срок, компания или кредиторы имеют право потребовать от акционеров внести свой вклад в капитал заранее.

Ограничение на использование резервного капитала для покрытия убытков компании снято, а порядок использования резервов для покрытия убытков установлен в Законе о компаниях 2023 года .

Упрощенная система сокращения капитала предусматривает, что если убытки по-прежнему не могут быть возмещены после использования резервного капитала, компания может уменьшить свой уставный капитал для компенсации убытков.

Новый закон уточняет установленный законом срок распределения прибыли, который должен составлять не более шести месяцев с даты принятия решения акционерами.

Кроме того, Закон о компаниях 2023 года: смягчает правила создания ООО, состоящих из одного лица; допускается создание акционерных ООО, состоящих из одного лица; вводит регистрацию бездействия для компаний, которые не могут продолжать деятельность из-за форс-мажорных обстоятельств или других трудностей; вводит упрощенную систему слияний; совершенствует системы создания и выхода компаний; и обновляет требования к должностям законных представителей и количеству директоров в совете директоров.