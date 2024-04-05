Бахрейн опубликовал обновленное общее руководство по НДС

Национальное налоговое бюро Бахрейна (NBR) опубликовало обновленную версию своего Общего руководства по НДС от 26 марта 2024 года.
Обновление касается недавнего продления периода хранения записей и бухгалтерских книг еще на пять лет, до десяти лет. Сюда входит пересмотренный раздел 13.2 Руководства следующим образом:
Лицо, облагаемое НДС, должно вести соответствующие записи и бухгалтерские книги, предусмотренные пунктами (А) и (Б) той же статьи, в течение дополнительных пяти лет сверх пяти лет после окончания периода НДС, к которому они относятся или с конца периода НДС, когда заканчивается период корректировки (для основных средств), в результате чего срок хранения записей и бухгалтерских книг составляет 10 лет.
Записи, относящиеся к недвижимости, должны храниться в течение 15 лет после окончания периода НДС, к которому они относятся.
NBR может уведомить лицо, облагаемое НДС, о необходимости хранить эти записи в течение более длительного периода, при этом этот дополнительный период не может превышать пяти лет.
Если лицо, облагаемое НДС, прекращает осуществлять свою деятельность, облагаемую НДС, из-за передачи своего бизнеса или слияния, оно все равно будет обязано сохранять записи, связанные с Законом о НДС.
По материалам orbitax.com
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