Кипр отменяет ежегодный сбор с компаний с 2024 года

Департамент Регистратора компаний и интеллектуальной собственности сообщает, что в соответствии с поправками к Закону о компаниях (Companies (Amendment) Law 2024, N.25(I)/2024), которые были опубликованы 15 марта, ежегодный сбор с компаний, зарегистрированных в Реестре Регистратора компаний, отменяется с 2024 года и далее.
Ежегодные сборы за 2011 - 2023 годы продолжают применяться.
Согласно поправкам, для тех компаний, которые уже оплатили ежегодный сбор за 2024 год, возврат сборов будет осуществляться следующим образом:
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