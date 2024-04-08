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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Кипр отменяет ежегодный сбор с компаний с 2024 года

Департамент Регистратора компаний и интеллектуальной собственности сообщает, что в соответствии с поправками к Закону о компаниях (Companies (Amendment) Law 2024, N.25(I)/2024), которые были опубликованы 15 марта, ежегодный сбор с компаний, зарегистрированных в Реестре Регистратора компаний, отменяется с 2024 года и далее.

Ольга Кутяева
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Ежегодные сборы за 2011 - 2023 годы продолжают применяться.

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Согласно поправкам, для тех компаний, которые уже оплатили ежегодный сбор за 2024 год, возврат сборов будет осуществляться следующим образом:

  • для онлайн-платежей, осуществленных через JCC, излишняя сумма будет возвращена непосредственно на карту, использованную для оплаты, без каких-либо дополнительных действий со стороны заявителя;
  • при платежах в Фонд Департамента Регистратора компаний и интеллектуальной собственности излишек суммы будет возвращен на банковский счет заявителя после предъявления в Фонд Департамента формы ΚΕ1, подтверждения оплаты, а также формы авторизации для платежей из FIMAS, сопровождаемой ксерокопией выписки с банковского счета, подлежащего зачислению, как указано в Форме авторизации.

По материалам Департамента Регистратора компаний и интеллектуальной собственности Кипра

#Кипр
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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