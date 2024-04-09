Аргентина продлевает срок репатриации из-за освобождения от повышенного налога на движимое имущество на иностранную собственность

В соответствии с Правилом налога на имущество физических лиц в редакции Закона № 27.667 предусматривают ставки от 0,5% до 1,75% для отечественной собственности, а для иностранной собственности ставки варьируются от 0,70% до 2,25%.

Указ 912/2021 предусматривал, что повышенные ставки не будут применяться к иностранной собственности, если сумма, эквивалентная не менее 5% от общей стоимости иностранного движимого имущества, репатриируется в Аргентину наличными и хранится на банковском счете налогоплательщика или инвестируется в квалификационные взаимные фонды. Такая репатриация должна быть завершена до 31 марта каждого года и составлять не менее 5% стоимости зарубежного имущества по состоянию на 31 декабря предыдущего года. Указ 281/2024 предусматривает продление срока репатриации до 3 апреля 2024 года в отношении 2023 года.